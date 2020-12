Nejste aktivní na svém Google účtu? Za dva roky mohou vaše data zmizet

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Google na svých stránkách podpory zveřejnil nová pravidla k využívání služeb a aplikací. Změny se dotknou všech dobře známých aplikací, jako je Gmail, Google Fotky, Dokumenty, Tabulky, Disk a mnohé další. Pokud služby nebudete aktivně používat po dobu dvou let, myslí se tím, že se ke službám či aplikacím ani jednou během dvou let nepřihlásíte, může vaše data Google nevratně smazat.

Vše je odůvodněno tím, že chce Google vyčistit úložný prostor. Než dojde ke smazání, bude se vás Google snažit včas informovat. V prvé řadě vám 3 měsíce předem pošle informační e-mail. Dále Google umožní smazání předejít, a to prostou aktivitou ve zmíněných službách. Nakonec bude mít uživatel možnost si svá data také zálohovat jinam. Podstatnou informací také je, že se časový limit dvou let bude měřit pro každou aplikaci zvlášť. V praxi to znamená, že nebudete-li dva roky aktivní v Google Fotkách, ale naopak v Gmailu a Dokumentech ano, dojde ke smazání pouze vašich fotografií.

Nová pravidla Googlu platná od 1. června 2021, což mimochodem znamená, že k prvnímu smazání může dojít nejdříve 1. června 2023, se nevztahují na předplatitele služby Google One, stejně tak na uživatele Google Workspace (bývalý GSuite pro firmy), GSutie pro vzdělávání a GSutie pro neziskové organizace. Závěrem dodejme, že novinka bude nasazena ve stejnou chvíli, kdy začne platit zásadní změna zálohování do aplikace Google Fotky.