Google a Qualcomm ve velkém investují do společnosti HMD Global

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

HMD Global informovalo, že získalo od svých partnerů investici ve výši 230 miliónů dolarů. Konkrétní partnery finská společnost nezmínila, nicméně se nyní od venturebeat.com dozvídáme, že mezi partnery figuruje Google a Qualcomm. Díky tomu si lze lépe představit, do jakých konkrétních věcí by investice mohly směřovat.

Očekává se, že HMD Global bude soustředit na rozšíření 5G, a to tedy formou zástupu nových telefonů. Kromě toho by měly investice nápomoci HMD Global v rozšíření na další světové trhy. Angažovanost Googlu může souviset s ústupem Huawei z mimo-čínských trhů, přičemž může hledat dalšího poměrně silného hráče. S ohledem na fakt, že HMD Global má klíčové zaměstnance a sídlo ve Finsku, neměla by se firmy týkat problematika vztahů mezi Čínou a USA.