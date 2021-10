Jsou vztahy Googlu a Qualcommu na bodu mrazu?

Příchod nejnovější generace Pixelů, které mají využívat proprietární čipset Google Tensor, zdá se, pošramotil vztahy mezi internetovým gigantem a společností Qualcomm. Veškeré předešlé smartphony Pixel využívaly procesory z dílny Qualcommu, který je evidentně rozhodnutím Googlu přejít na vlastní technologii (i když samotnou výrobu Tensoru obstarává Samsung) znepokojen.

"We've decided to make our own smartphone SoC instead of using Snapdragon" 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩