Snapdragon X Plus s 8 jádry představen, hraje především na cenu

Qualcomm oficiálně oznámil rozšíření svého portfolia řady Snapdragon X o 8jádrový Snapdragon X Plus (10jádrová varianta přitom byla představena již v dubnu). Stejně jako jeho sourozenci v řadě, i on se má soustředit na prodloužení výdrže, podporuje umělou inteligenci, ale zároveň je cenově dostupnější vzhledem k ústupkům po stránce grafického i procesorového výkonu.

Introducing @Dell’s brand new laptop powered by #Snapdragon X Plus 8-core: the Inspiron 14. 👊 It delivers exceptional performance and battery life, plus breakthrough #AI experiences with a 45 TOPS NPU. 🔥 pic.twitter.com/Wr4ATf6f18