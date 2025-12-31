Punkt MC03 zaujme švýcarským rodokmenem i operačním systémem na bázi předplatného

Často skloňované téma soukromí uživatelů v digitálním prostoru vyvolává rozlišné reakce. Část veřejnosti se na celou situaci dívá optikou, že přece nemá co tajit, a tudíž jim nevadí, že jejich osobní informace nejsou tak docela soukromé. Na straně druhé však stojí skupina uživatelů, kteří vnímají své soukromí jako to nejcennější, co mají. Právě tuto druhou skupinu by mohl velmi oslovit nový smartphone Punkt MC03. Ten se oficiálně představí na právě probíhajícím veletrhu CES 2026 a na evropský trh by měl podle dostupných informací dorazit již koncem ledna.
Po nedávno uvedeném smartphonu Jolla Phone, který rovněž patří mezi „bojovníky“ za soukromí a bezpečnost, se nám tak do rukou dostává další netuctový přístroj. Punkt MC03 navíc přichází s poměrně slušnou hardwarovou výbavou, což bývá u podobně zaměřených zařízení často jejich největší slabinou. V tomto případě se však na výkon a moderní technologie nezapomnělo. Telefon disponuje 6,67" OLED panelem se 120Hz obnovovací frekvencí a zvýšenou odolností dle certifikace IP68. O plynulý chod se stará rozumně výkonný čipset MediaTek Dimensity 7300 v kombinaci s 8 GB operační paměti RAM. Fotografickou výbavu zastupuje 64Mpx primární snímač doplněný 8Mpx ultraširokoúhlým objektivem. Velkým plusem je uživatelsky výměnná baterie s kapacitou 5 200 mAh, která podporuje 30W drátové i 15W bezdrátové nabíjení. Mnohé uživatele pak jistě potěší i přítomnost slotu pro paměťové karty.
Je však zřejmé, že hlavním lákadlem modelu Punkt MC03 je jeho softwarová stránka. Výrobce vsadil na švýcarský operační systém AphyOS, který je založen na Androidu 15 a klade extrémní důraz na zabezpečení a anonymitu. Poněkud nezvyklým specifikem je ovšem fakt, že se jedná o systém fungující na bázi předplatného. V telefonu proto záměrně nenajdete předinstalovaný Obchod Play, jsou zde však přítomny různé jiné bezpečné aplikace. Například aplikace pro správu e-mailů pochází od společnosti Proton, nechybí ani Threema a další nástroje zaměřené na ochranu dat.
AphyOS je operační systém zaměřený na soukromí, vytvořený ve Švýcarsku a založený na projektu AOSP (Android Open Source Project). Na rozdíl od běžných mobilních platforem vás AphyOS nesleduje, neprofiluje ani nezpeněžuje vaše chování. Poskytuje vám kontrolu nad aplikacemi, datovými toky a oprávněními na systémové úrovni – a to bez obětování uživatelské přívětivosti. AphyOS je operační systém založený na předplatném, jednoduše proto, že pokud za produkt neplatíte, jste produktem vy sami. Klasické smartphony využívají model, ve kterém platíte svými daty, zatímco AphyOS vám umožňuje zaplatit za to, abyste si svá data ponechali, uvádí výrobce.
A na kolik vlastně tato novinka zájemce vyjde? Začněme tou menší položkou, kterou je právě předplatné za systém AphyOS. Po koupi zařízení získáte první rok používání zdarma, poté vás služba vyjde na 9,99 eur měsíčně (cca 240 Kč). K dispozici budou i zvýhodněné balíčky až na 5 let, kdy měsíční cena klesne na příznivější úroveň. Samotný telefon se pak bude prodávat za 699 eur (přibližně 17 tisíc Kč). Kromě toho, že byl Punkt MC03 navržen ve Švýcarsku, vás může hřát u srdce také fakt, že je vyráběn přímo v Německu, což podtrhuje jeho evropský původ a důraz na kvalitu zpracování.