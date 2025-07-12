Jolla Phone je (za)bezpeč(e)ný smartphone z Finska, který se vzepře Androidu a iOS

Ačkoliv řadoví uživatelé míru soukromí příliš neřeší, najdou se i tací, kteří dbají na to, aby jejich data byla skutečně „pouze jejich“. Jednou z velmi důležitých (možná nejdůležitějších) rovin je v tomto ohledu soukromí u smartphonu a přehled o tom, kam/komu se data odesílají a jestli z nich náhodou netěží i někdo, kdo by neměl. V tomto kontextu se tak často diskutují například aplikace od společnosti Meta, které o uživatelích sbírají velké množství dat a z většiny smartphonů je ani není možné (jednoduše uživatelsky) odinstalovat. Stejně tak se ale hovoří o sběru dat ze strany Googlu, a i z toho důvodu například vznikl systém GrapheneOS.
Pokud však hledáte bezpečný telefon po všech stránkách, tedy dokonce i na hardwarové úrovni, mohl by vás zaujmout finský Jolla Phone. Finská společnost Jolla, jejíž kořeny sahají do roku 2013 a inspiroval ji systém MeeGo z produkce tehdejší Nokie, se rozhodla „vzepřít“ dominanci mobilních operačních systémů iOS a Android, které jsou americké, a uvedla zařízení s mnohem větším důrazem na bezpečnost. Zároveň však upozorňuje, že se nejedná o žádné nacionali stické prohlášení a vše je podřízeno cíli, aby měli uživatelé skutečnou kontrolu nad svým zařízením i veškerými daty.
Středobodem nového Jolla Phonu je tak operační systém Sailfish OS 5, podle výrobce jediný komerčně dostupný mobilní OS z Evropy, který staví na Linuxu a neobsahuje žádné ukryté sbírání dat a jejich odesílání kdoví kam. Systém je plně kompatibilní s aplikacemi pro Android, zároveň jej však můžete uvést do stavu, kdy nebude obsahovat žádné aplikace či prvky od Googlu. Zákazníci zároveň získají pětiletou softwarovou podporu a pochopitelně také možnost se podílet na dění v komunitě.
Po hardwarové stránce pak z hlediska soukromí/bezpečnosti zaujme hardwarový prvek v podobě tlačítka, kterým lze deaktivovat mikrofon či fotoaparát. Staromilce a nejen ty pak jistě potěší také možnost uživatelsky vyměnitelných baterií se solidní kapacitou 5 500 mAh. Dále nemá chybět výkonný čipset od MediaTeku, 12 GB RAM, podpora 5G i dvou SIM karet či vyměnitelné zadní kryty. Bližší specifikace přitom mají být teprve oznámeny.
Novinka v tuto chvíli již má dostatek příznivců, výrobce k zahájení produkce vyžadoval alespoň 2 000 podporovatelů. I vy se můžete stát majitelem Jolla Phonu při složení zálohy ve výši 99 eur (cca 2 400 Kč) a následném doplatku 400 eur. Ti, kteří nyní projekt podpoří, tak získají zajímavě vybavený smartphone s 6,36" OLED panelem a výše uvedeným za cca 12 tisíc Kč (499 eur), běžně v prodeji pak má být novinka za 599 až 699 eur.
Projekt můžete podpořit na tomto odkazu.