Prvním telefonem se Snapdragonem 8 Gen 4 má být...

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Server androidauthority.com upozornil na zprávu Yogesha Brara, jenž se v minulosti už několikrát osvědčil jako spolehlivý zdroj informací, ze sociální sítě X (příspěvek můžete vidět níže). V něm tipér odhaluje, v jakém smartphonu by měl debutovat připravovaný procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, u nějž již Qualcomm oznámil měsíc oficiální premiéry. Velké překvapení to ale není.

Xiaomi still has the exclusive first launch rights for Snapdragon 8 Gen 4



Followed by both OnePlus & iQOO



Lineup includes Xiaomi 15 / 15 Pro, OnePlus 13, iQOO 13 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 23, 2024

Podle Yogesha Brara to totiž bude Xiaomi, kdo jako první dostane možnost nasadit Snapdragon 8 Gen 4 do telefonu. Nepřekvapivě by mělo jít o chystanou vlajkovou loď Xiaomi 15. Příliš to ale nepřekvapí vzhledem k tomu, že i loni měla řada Xiaomi 14 to privilegium jako první využívat Snapdragon 8 Gen 3. Očekává se přitom i podobný scénář premiéry – tedy to, že bude řada Xiaomi 14 představena nejdříve lokálně v Číně a až následně se podívá do zbytku světa – například „základní“ Xiaomi 14 jsme pro vás proto otestovali až na začátku března, i když debutovalo už loni v říjnu.

Tím ale Brar nekončí a dodává, že následně se Snapdragon 8 Gen 4 objeví v dalších čínských mobilech OnePlus 13 a IQOO 13, jež by měly být v přípravě. Zdá se tak pravděpodobné, že v globálním měřítku se Snapdragon 8 Gen 4 může jako první objevit v připravované řadě Galaxy S25, ovšem je otázkou, zda se do Evropy spíše nedostane verze s procesory Exynos, které by ale na druhou stranu příští rok mohly podle posledních zpráv překonat Snapdragon 8 Gen 4 v oblasti výkonu i efektivity.

Co víme o Snapdragonu 8 Gen 4?

V podstatě jistotou už nyní je, že procesor Snapdragon 8 Gen 4 by měl využívat jádra Oryon a také to, že by měl být vyroben 3nm technologií, pravděpodobně firmou TSMC. Také by měl obsahovat čip FastConnect 7900 s integrovanými funkcemi UWB a již dříve jsme byli svědky demonstrace jeho výkonu.