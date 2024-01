Qulacomm připravuje Snapdragon 8 Gen 4, co dokáže?

Jak upozorňuje phonearena.com, očekává se, že americká společnost Qualcomm uvede svá vlastní jádra Oryon v čipsetech pro mobily už letos a debutovat nemají nikde jinde než v procesoru Snapdragon 8 Gen 4, který by měl být oficiálně představen v říjnu. Na sociální síti X se přitom odhalil testovací vzorek čipu. Jak se můžete dočíst níže, i testovací kus byl dlouho před přestavením údajně schopen stabilně pohánět herní megahit Genshin Impact až 45 minut v rozlišení 1080p.

Rumor: someone claims he has got an engineered Snapdragon 8 Gen 4 (SM8750) machine, said to be able to run Genshin Impact for up to 45 minutes with 1080p resolution. He also said it was stable.



Sourcehttps://t.co/4VgrvJmtMm pic.twitter.com/8VPHmiazmi