První spekulace o řadě Galaxy S25 od Samsungu. Zřejmě nasadí foťáky od Sony

Pohledy fanoušků mobilních telefonů se pomalu stáčejí na Samsung, neboť by měl již v polovině ledna oznámit řadu Galaxy S24, o které je již nyní známo opravdu hodně. Možná právě proto se však rozbíhají spekulace o řadě následující, tedy pravděpodobně označené jako Galaxy S25.

První informace zveřejnil spolehlivý tipér Tech_Reve na sociální síti X. Zmiňuje, že by se měl Samsung odklonit od svých fotomodulů, které hojně využívá v současné generaci vlajkových lodí. Namísto toho by se měl spolehnout na fotoaparáty dodané Sony. Tato skutečnost se má týkat Galaxy S25 a Galaxy S25+. Varianta Galaxy S25 Ultra má naopak nabízet jihokorejský 200Mpx fotoaparát ISOCELL s velikostí 1 palec, který výrobce teprve představí, pravděpodobně v průběhu příštího roku.

Great news: The S25 and S25+ will no longer use the dreadful GN3 sensor; instead, they will feature Sony’s image sensor. I’m very happy! https://t.co/P6pxMEmyMl