Qualcomm potvrdil, že Snapdragon 8 Gen 4 dorazí v říjnu

Server gsmarena.com upozornil na to, že Qualcomm oficiální cestou oznámil Snapdragon Summit, jenž se bude konat v říjnu a představí se na něm vlajkový procesor Snapdragon 8 Gen 4.

❗️Calling all Snapdragon Insiders…



CMO @donnymac is in Europe this week for #MWC24 and has a special message - and some secret intel - just for you 🕵 pic.twitter.com/RBsBvytRlo