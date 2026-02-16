První telefony dostávají Android 17. Jaký je?

Google oficiálně uvolnil první beta verzi Androidu 17, která přináší změny zaměřené na adaptabilitu aplikací, výkon systému a nové možnosti v oblasti médií a fotoaparátů. Připomeňme však hned na úvod, že beta verze je primárně určena vývojářům, aby mohli optimalizovat své aplikace pro nové požadavky platformy, a nehodí se pro každodenní využití.
Jednou z hlavních novinek Androidu 17 je každopádně přísnější podpora adaptivních aplikací. Google totiž nově požaduje, aby aplikace cílené na Android 17 (SDK 37) podporovaly změnu velikosti okna a multitasking, takže již nebude možné uzamknout aplikaci do pevné orientace či poměru stran. Tato změna se přitom v praxi týká zejména tabletů a skládacích telefonů.
Jak dodávají kolegové z androidauthority.com, Android 17 Beta 1 ale přináší také vylepšené API pro fotoaparáty. Cílem je odstranit krátké záseky a zpoždění při přepínání mezi režimy. Nově také mohou aplikace přistupovat k metadatům všech aktivních fyzických fotoaparátů pro lepší pochopení procesů při přepínání na jiné objektivy.
Z audio a video funkcí Google zlepšil normalizaci hlasitosti napříč aplikacemi a přidal podporu pro kodek Versatile Video Coding (VVC / H.266), který umožňuje stejnou nebo vyšší kvalitu videa při menší velikosti souboru, pokud zařízení má potřebný hardware. Beta ale obsahuje i celou řadu menších změn, mezi něž patří:
- Zvýšení výkonu, lepší správa zdrojů a rychlejší interakce.
- Vylepšení bezpečnosti a ochrany soukromí.
- Lepší integrace VoIP hovorů do systémové telefonní aplikace.
- Nové funkce Wi-Fi Ranging pro přesnější měření vzdálenosti a detekci zařízení.
- Přidání profilů „Medical Devices“ a „Fitness Tracker“ pro jednodušší nastavení aplikací spojených s doplňky.
Zařízení podporující Android 17 Beta 1
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 6a
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 7a
- Google Pixel Tablet
- Google Pixel Fold
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel 8a
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro Fold
- Google Pixel 9a
- Google Pixel 10
- Google Pixel 10 Pro
- Google Pixel 10 Pro XL
- Google Pixel 10 Pro Fold
Majitelé těchto zařízení se mohou přihlásit do programu Android Beta a získat OTA aktualizaci na Android 17 Beta 1. Zařízení, která již jsou do programu přihlášena, obdržela aktualizaci automaticky.
nejak sem v bety neduverivy a radejc pockam na finalni produkt. Je co ladit...
Instalace provedena dnes .Akorát zmizlo pár aplikací co se používaly na A16 .
No a nemá zájem o Pixel Launcher , ten se seká, kdežto Nova Launcher šlape v pohodě
Taktéž i AdGuard .
To je prozatím vše .
