První telefony dostávají Android 17. Jaký je?

Marek Vacovský
První telefony dostávají Android 17. Jaký je?
Fotografie: smallandroidphone.com
  • Google vydal první beta verzi Androidu 17 přinášející lepší výkon, rozšířené možnosti fotoaparátu a nové mediální funkce
  • Beta 1 je dostupná pro vybraná zařízení Pixel

Google oficiálně uvolnil první beta verzi Androidu 17, která přináší změny zaměřené na adaptabilitu aplikací, výkon systému a nové možnosti v oblasti médií a fotoaparátů. Připomeňme však hned na úvod, že beta verze je primárně určena vývojářům, aby mohli optimalizovat své aplikace pro nové požadavky platformy, a nehodí se pro každodenní využití.

Jednou z hlavních novinek Androidu 17 je každopádně přísnější podpora adaptivních aplikací. Google totiž nově požaduje, aby aplikace cílené na Android 17 (SDK 37) podporovaly změnu velikosti okna a multitasking, takže již nebude možné uzamknout aplikaci do pevné orientace či poměru stran. Tato změna se přitom v praxi týká zejména tabletů a skládacích telefonů.


Jak dodávají kolegové z androidauthority.com, Android 17 Beta 1 ale přináší také vylepšené API pro fotoaparáty. Cílem je odstranit krátké záseky a zpoždění při přepínání mezi režimy. Nově také mohou aplikace přistupovat k metadatům všech aktivních fyzických fotoaparátů pro lepší pochopení procesů při přepínání na jiné objektivy.

Z audio a video funkcí Google zlepšil normalizaci hlasitosti napříč aplikacemi a přidal podporu pro kodek Versatile Video Coding (VVC / H.266), který umožňuje stejnou nebo vyšší kvalitu videa při menší velikosti souboru, pokud zařízení má potřebný hardware. Beta ale obsahuje i celou řadu menších změn, mezi něž patří:

  • Zvýšení výkonu, lepší správa zdrojů a rychlejší interakce.
  • Vylepšení bezpečnosti a ochrany soukromí.
  • Lepší integrace VoIP hovorů do systémové telefonní aplikace.
  • Nové funkce Wi-Fi Ranging pro přesnější měření vzdálenosti a detekci zařízení.
  • Přidání profilů „Medical Devices“ a „Fitness Tracker“ pro jednodušší nastavení aplikací spojených s doplňky.
Harmonogram příprav Androidu 17
Harmonogram příprav Androidu 17

Zařízení podporující Android 17 Beta 1


  • Google Pixel 6
  • Google Pixel 6 Pro
  • Google Pixel 6a
  • Google Pixel 7
  • Google Pixel 7 Pro
  • Google Pixel 7a
  • Google Pixel Tablet
  • Google Pixel Fold
  • Google Pixel 8
  • Google Pixel 8 Pro
  • Google Pixel 8a
  • Google Pixel 9
  • Google Pixel 9 Pro
  • Google Pixel 9 Pro XL
  • Google Pixel 9 Pro Fold
  • Google Pixel 9a
  • Google Pixel 10
  • Google Pixel 10 Pro
  • Google Pixel 10 Pro XL
  • Google Pixel 10 Pro Fold

Majitelé těchto zařízení se mohou přihlásit do programu Android Beta a získat OTA aktualizaci na Android 17 Beta 1. Zařízení, která již jsou do programu přihlášena, obdržela aktualizaci automaticky.

Diskuze ke článku
Pc Wifi
Pc Wifi
ach ten titulek... on je proste problem napsat : prvni telefony dostavaji Android 17 Beta 1
nejak sem v bety neduverivy a radejc pockam na finalni produkt. Je co ladit...
Odpovědět
Aege Evicka
Aege Evicka
Na podiv je systém stabilní s beta verzí A17 na P6P.
Instalace provedena dnes .Akorát zmizlo pár aplikací co se používaly na A16 .
No a nemá zájem o Pixel Launcher , ten se seká, kdežto Nova Launcher šlape v pohodě
Taktéž i AdGuard .
To je prozatím vše .
Odpovědět

