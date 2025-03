Google by měl ještě dnes vydat třetí betu Androidu 16

Jak upozornila gsmarena.com, Google na sociální síti X (viz příspěvek níže) odhalil, že ještě dnes uvede třetí beta verzi Androidu 16. Pokud přitom vše půjde dobře, měla by to být poslední beta, která přinese změny uživatelského rozhraní a nové funkce, ovšem prozatím nevíme jaké.

We're dropping Android 16 Beta 3 tomorrow! Make sure to check back in here for the release. ⏲️