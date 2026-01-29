Google potvrdil, že i další Androidy budou brzy podporovat AirDrop

Jak informoval Adamya Sharma z androidauthority.com, Google potvrdil dlouho očekávanou novinku pro uživatele Androidu – spolupráci funkcí Quick Share s Apple AirDrop, která doposud fungovala pouze pro Pixely 10, pro více zařízení. Tento krok má výrazně zjednodušit sdílení souborů mezi Androidem a produkty Apple, jako jsou iPhony, iPady a MacBooky.
Jak jsme vás informovali, spolupráce Quick Share a Apple AirDrop byla původně vázána na systémovou komponentu Pixelů 10, nicméně Google ji převedl do plnohodnotné aplikace. To v praxi znamená, že kompatibilita s AirDropem se stává vlastností samotného Quick Share, nikoli hardwarově omezenou funkcí Pixelů 10.
Podle Erica Kaye, viceprezidenta inženýrství Androidu, nyní Google pracuje s partnery a výrobci, aby se funkce dostala do širšího ekosystému Android zařízení: „V roce 2026 plánujeme rozšířit AirDrop interoperabilitu na spoustu dalších zařízení. Spolupracujeme s našimi partnery, aby se dostala do celého ekosystému.“. Konkrétní seznam zařízení nebo výrobců zatím Google sice nezveřejnil, ale například Nothing již slovy svého CEO potvrdil podporu pro své telefony a Qualcomm naznačil kompatibilitu pro zařízení poháněné procesory Snapdragon. Dá se tedy očekávat, že brzy nebude Quick Share výsadou pouze Pixelů, ale stane se širší výhodou Androidu pro uživatele přecházející z iPhonu.
Svázaný ekosystém Applu má další trhlinu, přechod na Android se tím výrazně zjednodušuje
Bez partnerství s Applem
Zajímavostí každopádně je, že Google funkci vytvořil zcela bez spolupráce s Applem. Jde o vlastní technické řešení z Mountain View, které dokáže s AirDropem komunikovat, aniž by porušovalo pravidla ochrany soukromí či bezpečnosti. Google zároveň dodává, že by případné partnerství přivítal — například kvůli budoucí podpoře režimu „Jen kontakty“, který by sdílení ještě zpřesnil a zpřístupnil v soukromém režimu.
