mobilenet.cz na sociálních sítích

Google potvrdil, že i další Androidy budou brzy podporovat AirDrop

Marek Vacovský
3
Google potvrdil, že i další Androidy budou brzy podporovat AirDrop
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Google potvrdil, že spolupráce Quick Share a AirDropu se rozšíří z Pixelů 10 na širší spektrum zařízení s Androidem
  • Přenos je obousměrný, bez serverů a bez sdílení dat
  • Google funkci vyvinul bez spolupráce s Applem

Jak informoval Adamya Sharma z androidauthority.com, Google potvrdil dlouho očekávanou novinku pro uživatele Androidu – spolupráci funkcí Quick Share s Apple AirDrop, která doposud fungovala pouze pro Pixely 10, pro více zařízení. Tento krok má výrazně zjednodušit sdílení souborů mezi Androidem a produkty Apple, jako jsou iPhony, iPady a MacBooky.


Jak jsme vás informovali, spolupráce Quick Share a Apple AirDrop byla původně vázána na systémovou komponentu Pixelů 10, nicméně Google ji převedl do plnohodnotné aplikace. To v praxi znamená, že kompatibilita s AirDropem se stává vlastností samotného Quick Share, nikoli hardwarově omezenou funkcí Pixelů 10.

AirDrop & QuickShareAirDrop & QuickShareAirDrop & QuickShareAirDrop & QuickShare
AirDrop & QuickShare
AirDrop & QuickShare
AirDrop & QuickShare
AirDrop & QuickShare
Na celou obrazovku
Spolupráci AirDropu QuickShare jsme si samozřejmě sami ověřili a těšíme se, až se dostane i na další zařízení mimo rodinu Google Pixel.

Podle Erica Kaye, viceprezidenta inženýrství Androidu, nyní Google pracuje s partnery a výrobci, aby se funkce dostala do širšího ekosystému Android zařízení: „V roce 2026 plánujeme rozšířit AirDrop interoperabilitu na spoustu dalších zařízení. Spolupracujeme s našimi partnery, aby se dostala do celého ekosystému.“. Konkrétní seznam zařízení nebo výrobců zatím Google sice nezveřejnil, ale například Nothing již slovy svého CEO potvrdil podporu pro své telefony a Qualcomm naznačil kompatibilitu pro zařízení poháněné procesory Snapdragon. Dá se tedy očekávat, že brzy nebude Quick Share výsadou pouze Pixelů, ale stane se širší výhodou Androidu pro uživatele přecházející z iPhonu.

Svázaný ekosystém Applu má další trhlinu, přechod na Android se tím výrazně zjednodušuje
Přečtěte si také

Svázaný ekosystém Applu má další trhlinu, přechod na Android se tím výrazně zjednodušuje

Bez partnerství s Applem

Zajímavostí každopádně je, že Google funkci vytvořil zcela bez spolupráce s Applem. Jde o vlastní technické řešení z Mountain View, které dokáže s AirDropem komunikovat, aniž by porušovalo pravidla ochrany soukromí či bezpečnosti. Google zároveň dodává, že by případné partnerství přivítal — například kvůli budoucí podpoře režimu „Jen kontakty“, který by sdílení ještě zpřesnil a zpřístupnil v soukromém režimu.

O tom se Androidu může jen zdát. Apple aktualizoval 13 let starý iPhone 5s
Přečtěte si také

O tom se Androidu může jen zdát. Apple aktualizoval 13 let starý iPhone 5s

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Lukas Klima
Lukas Klima
Aby do toho Apple nehodil vidle, to se mu asi moc líbit nebude.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
To by bylo skvělé, kdyby se to stalo skutečností!
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze