Xiaomi 17T přináší vše důležité, ale v kompaktním balení. Čím si získá vás?

Když se řekne střední třída, většina z nás si představí rozumný kompromis. Xiaomi však s řadou „T“ už nějakou tu chvíli dokazuje, že kompromisy nemusí bolet. Letošní novinka v podobě „základního“ Xiaomi 17T se navíc vydala cestou, která bude mnohým sympatická. Výrobce totiž u nové série 17T vsadil na dvě různé velikosti, a pokud zrovna netoužíte po velkých a těžších telefonech, mohlo by být Xiaomi 17T pomyslným zásahem do černého. Pojďme se podívat, co tato atraktivní novinka nabízí.
Kompaktnější rozměry a úhlopříčka tak akorát
Začněme barvami, kdy jsou na výběr hned tři barevné varianty, a to Black, Blue a Violet. V balení pak kromě samotného telefonu a propojovacího kabelu najdete také praktické ochranné pouzdro, takže ihned po rozbalení můžete vyrazit do terénu. Samotné rozměry telefonu činí 157,6 × 75,2 × 8,17 milimetrů. Tloušťka je tak takřka shodná s modelem Xiaomi 17T Pro, 17T je však zhruba o dva milimetry nižší a také užší. Hmotnost se ustálila na stále rozumných 200 gramů, i když to s přihlédnutím k 6,59" obrazovce není ani úplně málo.
Displej pak nabídne 1,5K jemné rozlišení, obnovovací frekvenci až 120 Hz a také maximální jas až 3 500 nitů. Na druhou stranu nelze počítat s velmi nízkým jasem 1 Hz jako u Xiaomi 17T Pro. Nechybí nicméně různé certifikace pro omezení blikání, modrého světla apod., stejně jako certifikace Dolby Vision a HDR10+ obsahu. Co se ochrany týče, můžete se spolehnout na sklo Corning Gorilla Glass 7i.
O plynulý chod aplikací a moderních her se stará čipset MediaTek Dimensity 8500-Ultra vyrobený 4nm procesem. Xiaomi se chlubí rovněž pokročilým chlazením 3D IceLoop, které má bleskově odvádět teplo pryč od základní desky. Stran RAM a úložiště výrobce přichystal kombinaci 12 + 256 GB a 12 + 512 GB, vždy v provedení LPDDR5X a UFS 4.1.
Překvapivě velká baterie i teleobjektiv s makro režimem
Největším překvapením může být baterie. I do tohoto kompaktnějšího těla dokázalo Xiaomi vměstnat novou křemíkovo-uhlíkovou baterii o kapacitě 6 500 mAh, což je o výrazných 18 % více než loni. Telefon by tak měl bez problémů zvládnout jeden den extrémní zátěže a při běžném používání se pravděpodobně podíváte až na hranici dvou či tří dnů. Energii lze doplnit pomocí 67W nabíjení HyperCharge. Skvělou zprávou je také podpora univerzálního standardu PPS (do výkonu 50 W), takže telefon rychle dobijete i běžnými adaptéry jiných značek. S bezdrátovým nabíjením však počítat nelze.
Další lákavou novinkou je přítomnost plnohodnotného 50Mpx teleobjektivu Leica s 5násobným optickým přiblížením a stabilizací OIS, který byl dříve výsadou (nej)dražších modelů. Ten vám umožní nejen fotit vzdálené objekty (s podporou až 120násobného AI Ultra Zoomu), ale funguje také jako makro objektiv se schopností ostřit už od 30 cm. Hlavní snímač má pak rovněž 50Mpx rozlišení, clonu f/1.7 i OIS (Light Fusion 800), ultraširokoúhlý objektiv nabídne 12Mpx rozlišení a světelnost f/2.2.
Cena a dostupnost
Xiaomi 17T se na českém trhu objeví ve dvou paměťových variantách a třech barvách (Violet, Blue a Black). Cenovka přitom startuje na 12 999 Kč, viz tabulka.
|Model
|Barevné provedení
|Paměťová varianta
|Doporučená cena (Kč)
|Sleva v předprodeji (Kč)
|Cena v předprodeji (Kč)
|Xiaomi 17T
|Black / Blue / Violet
|12+512 GB
|18 499
|3 000
|15 499
|12+256 GB
|16 499
|3 500
|12 999
Zákazníci, kteří si novinku pořídí navíc získají několik výhod. Součástí nabídky je tříměsíční zkušební období služby Google AI Pro s rozšířeným přístupem k funkcím Google AI a 5TB cloudovým úložištěm, tříměsíční zkušební období YouTube Premium, a také čtyřměsíční zkušební období Spotify Premium.
Zákazníci, kteří si v rámci zaváděcí nabídky pořídí nové Xiaomi 17T nebo Xiaomi 17T Pro u autorizovaných prodejců, navíc mohou získat speciální bonus v rámci akce „Dárek za recenzi“. Zařízení stačí zaregistrovat na stránkách promo akce, zveřejnit vlastní recenzi zakoupeného produktu a splnit podmínky kampaně. V případě modelu Xiaomi 17T Pro získají elektrickou koloběžku Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) v hodnotě 6 999 Kč, zatímco k modelu Xiaomi 17T obdrží tablet Redmi Pad 2 9.7" 128 GB v hodnotě 4 499 Kč. Xiaomi chce tímto způsobem podpořit sdílení reálných uživatelských zkušeností a pomoci dalším zákazníkům při výběru nového zařízení.
Majitelé nového Xiaomi 17T mohou současně využít speciální výkupní program, který kombinuje standardní hodnotu vykupovaného zařízení s dodatečným bonusem. Po registraci zakoupeného telefonu a zadání údajů o vykupovaném zařízení obdrží zákazník instrukce k jeho odeslání. Po kontrole technického stavu bude stanovena výsledná výkupní hodnota a společně s bonusem vyplacena zákazníkovi.
Xiaomi 17T
|Rozměry
|157,6 × 75,2 × 8,2 mm, 200 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,59" (2 756 × 1 268 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8500 Ultra,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 500 mAh