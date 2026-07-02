Nothing Phone (4b) v redakci není žádné „béčko“. Ptejte se, co vás zajímá

Nothing Phone (4b) je prvním zástupcem nově vzniknuvší série „b“, která by vzhledem k absenci letošního modelu od podznačky CMF mohla představovat i jakési pokračování loňského CMF Phonu 2 Pro. Novinka je dostupná hned v několika barevných provedeních, kdy se nám zamlouvá především výrazná modrá varianta, my se však museli spokojit s pro Nothing tradičním bílým provedením. Jaké jsou naše první dojmy?
Zážitek ze značky Nothing odstartuje již samotný unboxing, který spočívá v sundání efektního přebalu z bílého křídového papíru a následného vybalování příslušenství z krabičky, kde se nachází Nothing Phone (4b), ale také průhledné pouzdro, USB-C/USB-C kabel a nástroj na vytažení slotu pro SIM. Dodávané pouzdro je pouze „základní“, ale v dané cenové relaci potěší, stejně jako moderní koncovky u kabelu.
Samotný telefon pak disponuje sestavou LEDek na zádech víceméně převzatou z modelu Phone (4a). Jedná se tak o sestavu 45 miniLED s maximálním jasem až 3 500 nitů, které vás mohou upozorňovat na notifikace, fungovat jako jemné přisvícení namísto standardní LED na zádech, nebo například blikat při úpravě hlasitosti atd. Vzhled zad je pak podle našeho názoru povedený, vše působí designově velmi čistě, přesto ne nudně. Na dotyk je patrné nasazení plastu, respektive eko-polykarbonátu s třívrstvým povrchem odolným proti otiskům prstů, který skutečně funguje velmi dobře, co se týče ulpívajících otisků. Pochopitelně tomu přispívá také bílé barevné provedení.
V případě displeje je patrná příslušnost telefonu spadajícího do nižší (střední) třídy, což se projevilo tlustším spodním rámečkem. Maximální jas je však bezproblémový, stejně jako 120Hz obnovovací frekvence. Pochopitelně se rovněž jedná o AMOLED, tedy obrazovku s parádním kontrastem, živými barvami i skutečnou černou.
Kromě designu bude nepochybně jedním z lákadel také operační systém a nadstavba Nothing OS 4.1 s garancí tří velkých aktualizací systému a 6 let bezpečnostních záplat. Systém je navzdory nijak extra výkonnému čipu pěkně svižný, přehledný, avšak oproti původním Nothing Phonům v něm (bohužel) nechybí aplikace TikTok, Facebook a Instagram. Naštěstí lze však všechny tyto aplikace přímo v nastavení telefonu kompletně odinstalovat, což si stále zaslouží pochvalu. Novinku právě začínáme testovat a vy se nás můžete ptát na vše, co vás ohledně Nothing Phonu (4b) zajímá.
Nothing Phone (4b) 8/128
|Rozměry
|164,4 × 78,2 × 8,6 mm, 210 g
|Displej
|AMOLED, 6,77" (1 080 × 2 344 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 128 GB
|Akumulátor
|5 200 mAh
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