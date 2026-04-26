iPhone 17 se stal nejprodávanějším mobilem v 1. čtvrtletí. Jak si vede Samsung?

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Apple okupuje všechny tři medailové pozice
  • Nejprodávanějším Samsungem je základní model Galaxy A07 4G
  • Řada Galaxy S26 se těsně nevešla do TOP 10

Agentura Counterpoint Research (viz counterpointresearch.com) přinesla důležité statistiky týkající se prodejů mobilních telefonů v prvním čtvrtletí roku 2026. Jednoznačně tím nejprodávanějším telefonem se stal Apple iPhone 17. V prodejích překonává i svého předchůdce, a to zejména vylepšenými funkcemi či větší základní interní pamětí. Ze všech prodejů se iPhone 17 podílel na 6 %.

Stříbrnou a bronzovou pozici si pro sebe uzmuly ty nejvybavenější iPhony současnosti, tedy modely 17 Pro Max a 17 Pro. Až pod nimi, na čtvrté pozici, se nachází nejvýše umístěný Samsung. Jde však o zcela základní kousek Galaxy A07 4G. Tato verze se nabízí primárně na rozvojových trzích a Samsung by výše jistě viděl model, který prodává za vyšší cenu. První pětku uzavírá Samsung Galaxy A17 5G, se kterým se již běžně setkáme i na našem trhu a jde o povedený kousek nižší třídy.

Prodeje chytrých telefonů za 1. čtvrtletí 2026

Šesté místo patří Applu, je to jeho poslední zástupce v TOP 10, jedná se o předloňský iPhone 16. Následují úspěšné kousky Samsungu v podobě modelů Galaxy A56 a Galaxy A36. Předposlední místo v TOP 10 bere Samsung Galaxy A17 4G a nejlepší desítku zakončuje jediný zástupce od Xiaomi v podobě modelu Redmi A5, což je opět zcela základní mobil pro rozvojové trhy. Dodejme, že zmíněná desítka telefonů se na celkových prodejích podílela z 25 %.

Těsně mimo první desítku skončil nejvýše umístěný vlajkový model Samsungu, jde o Galaxy S26 Ultra na 11. pozici. Pro jihokorejského výrobce je pozitivní, že se prodává lépe než předchozí Galaxy S25 Ultra, a to navzdory některým hlasům, že Samsung přeci jen málo inovuje.

