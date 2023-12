Proč zakládat Google účet a k čemu všemu jej budete potřebovat?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V dnešní době je takřka nezbytné mít uživatelské účty skoro u každé aplikace. Bez účtu aplikace nefunguje plnohodnotně, případně jsou zapovězeny výhody apod. Řekněme si ale rovnou, že základem je mít Google účet, samozřejmě máte-li zařízení s Androidem. Až s ním je totiž váš telefon pomyslně kompletní, navíc získáte i celou řadu výhod, které vám nejen usnadní život s chytrým telefonem, ale často mohou ušetřit i vaše peníze.

Jak si Google účet založím?

Založení nového Googlu účtu můžete provést z mobilu, tabletu či počítače, je to čistě na vás. Proces je stejný, liší se jen vzhled, případně přehlednost, která je samozřejmě nejlepší na počítači a dostatečně velkém monitoru.

Nejprve vyplníte vaše jméno, příjmení, datum narození a pohlaví. Následně vám Google nabídne dva možné tvary vaší e-mailové adresy, které si buď můžete zvolit, případně si e-mailovou adresu vytvořit vlastní. Máte-li méně obvyklé jméno, budete mít vyhráno. Pakliže se ale jmenujete například Novák, Dvořák, Svoboda nebo Pavlíček, připravte si notnou dávku trpělivosti a kreativity, abyste trefili adresu, kterou ještě nikdo před vámi nevyužívá.

Následně vás čeká zvolení dostatečně silného hesla, které rozhodně neodbývejte a dobře si nový účet zabezpečte. V ideálním případě využijte i dvoufaktorové ověření.

Výhody Google účtu

Založením Google účtu se vám otevře zcela nový svět, zejména pro váš chytrý telefon. Současně vám onen účet poslouží i jako pojistka při přechodu na jiný mobil za pár let.

Záloha všeho možného

Jednoznačnou výhodou Google účtu je, že se vám může veškerý obsah z telefonu zálohovat. Jde o kontakty, zprávy, kalendář, poznámky i fotografie či videa. Zdarma obdržíte 15 GB, což pohodlně stačí na vše, snad vyjma videí. Pokud si tedy vystačíte se sníženou kvalitou zálohovaných snímků. Za poplatek pak máte možnost prostor navýšit a zálohovat klidně veškerý multimediální obsah vašeho telefonu. Dodejme, že se ke všem svým datům pak dostanete odkudkoliv, postačí se jen přihlásit ke svému Google účtu.

Přístup do světa aplikací a her

Bez Google účtu byste váš nový chytrý telefon nemohli řádně využívat. Po zapnutí v něm sice základní aplikace pro volání, SMS a internet najdete, ale všechny ostatní si zpravidla musíte doinstalovat. V rámci bezpečnosti je vhodné volit vždy cestu do oficiálního Obchodu Play. A do něj nejde bez Google účtu vstoupit, tudíž byste si do telefonu nestáhli žádnou aplikaci ani hru.

Ušetří starosti i peníze

Možná už se vám někdy přihodila nehoda, kdy vám telefon spadl a rozbil se. Případně vám jej někdo odcizil, a vy jste tak okolnostmi byli přinuceni si pořídit nový mobil. Pokud půjde opět o zařízení s Androidem, máte takřka vyhráno. Pouze stačí, abyste již předtím používali Google účet a měli zapnuté zálohování dat. Poté se v novém telefonu pouze přihlásíte a za několik minut (případně desítek minut, závisí na velikosti zálohy) máte svá data zpět.

Doporučujeme informace o Google účtu a možnostech zálohy předat například i starším lidem, vašim rodičům a prarodičům, kteří případně již chytrý telefon používají. Před časem jsem byl náhodným svědkem situace, kdy senior s rozbitým telefonem v servisu požadoval dostat data ze starého zařízení do nového, přičemž šlo o mobily s Androidem. Namísto očekávaného dotazu, zda byla provedena záloha, jej servis automaticky požádal o 1 200 Kč za to, že z rozbitého mobilu (nefunkční displej) data přetáhne. Netřeba dodávat, že se zálohou by zákazník více než tisíc korun hravě ušetřil.

Správa na dálku

Na závěr zde máme další podstatnou výhodu Google účtu. A tou je správa telefonu na dálku. Nejde jen o instalaci aplikací, případně odinstalaci, ale také usnadnění nalezení ztraceného telefonu skrze aplikaci Najdi zařízení. To zužitkujete při ztrátě i odcizení. Můžete totiž váš mobil vzdáleně zablokovat a dokonce i celý vymazat. Cizí člověk se tak nedostane k vašim citlivým datům a údajům.