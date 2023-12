Proč je vhodné mít dvoufaktorové zabezpečení účtu?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V dnešní době se patrně nenajde nikdo, kdo by neměl alespoň jednu e-mailovou schránku, případně účty u dalších institucí či aplikací. K těmto službám zpravidla přistupujeme pomocí uživatelského jména a hesla. Byť můžete mít heslo velice silné, jeho prolomení není nemožné, a proto do hry vstupují další možnosti, jak účet zabezpečit. Primárně jde o dvoufaktorové zabezpečení účtu (2FA – Two-Factor Authentication), což je v překladu jednoduše další stupeň ověření, že to jsme skutečně my.

Podstatnou informací je, že zpravidla se dvoufaktorové zabezpečení spoléhá na něco, o čem nelze říci, že to lze uhodnout. Vaše údaje k účtu totiž přeci jen někdo časem rozlousknout může. Pojistku v podobě druhého faktoru však již s vysokou pravděpodobností nikoliv. Nejvhodnější jsou následující dva způsoby.

Metoda další věci – druhým faktorem našeho ověření je například telefonní číslo, kam přijde SMS, případně potvrzení skrze aplikaci, kterou máte přímo ve svém telefonu

– druhým faktorem našeho ověření je například telefonní číslo, kam přijde SMS, případně potvrzení skrze aplikaci, kterou máte přímo ve svém telefonu Metoda biometrie – druhým faktorem je ověření pomocí biometrie, které proběhne otiskem prstu, skenem oční sítnice, případně celého obličeje.

Používám bezpečnostní otázku, je to dvoufaktorové zabezpečení?

Nikoliv, jde pouze o zdvojené ověření prostřednictvím věcí, které vy sami znáte, a lze je tak prolomit, ačkoliv i to je samozřejmě lepší, než se spoléhat pouze na uživatelské jméno s heslem. Tento způsob využívá například k heslu ještě vámi zvolenou bezpečnostní otázku.

Jak si dvoufaktorové ověření nastavím?

Dvoufaktorové ověření je nejvhodnější mít nastavené především u vašich e-mailových účtů. Právě na ně vám totiž mohou chodit nejen citlivé informace, ale například i zprávy pro případ obnovení zapomenutého hesla. Obecně jej tak doporučujeme pro Google účet, který bude spjat i s vaším telefonem. Nastavení je velmi snadné. Postačí zavítat do obecného nastavení vašeho Googlu účtu a zůstat na kartě Přehled.

Velmi podobně nastavíte dvoufaktorové ověření také třeba na Seznamu. Po kliknutí na vaši ikonku v pravém horním rohu vyberete položku Seznam účet a na první možnosti zvané Přehled uživatele již objevíte nastavení dvoufaktorového ověření.

Každá služba vás nastavením provede tak trochu po svém, včetně potvrzení toho, jde o vás. Může to být například formou autentizační aplikace, u Googlu je to pak potvrzení přes další zařízení, které máte se svým e-mailovým účtem spojené. Je nasnadě, že tím výrazně zvýšíte bezpečí vašeho účtu. Současně musíme ale dodat, že ani dvoufaktorové ověření vám nezaručí 100% ochranu, přesto vám určitě doporučujeme jej aktivovat všude, kde to jen bude možné.