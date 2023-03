Náročný droptest Galaxy S23 dokazuje, že mají tuhý kořínek

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nejnovější droptest společnosti Allstate Protection Plans specializující se na pojištění elektroniky se zaměřuje na odolnost nedávno představené vlajkové řady Galaxy S23. Na začátku testu je položena otázka, jestli použité environmentální materiály, jako je recyklované sklo či plasty vylovené z oceánu, mají nějaký vliv na odolnost zařízení.

Tvůrci videa konkrétně porovnávají telefony řady Galaxy S23 s předchozí sérií Galaxy S22 za pomoci robotického ramene, tzv. „DropBota“, který má jednoduše na starosti pouštění telefonů na zem. Ve videu rovněž můžeme zahlédnout několik druhů prasklých skel, pro které má tvůrce videa různá označení. A výsledek samotného droptestu?

Odolnost Galaxy S23 Ultra překonala očekávání

Pouštění telefonů z výšky zhruba 180 centimetrů vyústilo pochopitelně v nejrůznější druhy poškození, konkrétně Galaxy S23 skončil s prasklým displejem, přičemž z něj padalo sklo, které také trčelo ven. Galaxy S23 + měl podstatně menší prasklinu, ovšem s poškozením hliníkového rámečku, který pravděpodobně absorboval značné množství energie, a tím do velké míry sklo zachránil. Galaxy S23 Ultra, přestože se jedná o největší a nejtěžší model z trojice, měl paradoxně nejmenší poškození: malou prasklina v rohu, v tomto ohledu se tedy zaoblení skla nijak nepodepsalo na menší odolnosti. Při druhé fázi pokusu, kdy jsou telefony pouštěny na zem nikoliv displejem dolů, ale zadní stranou, S23 utržil poškození rámečku i prasklé sklo zad. Galaxy S23+ měl pouze malou prasklinu zad a poškození rámečku, ovšem nijak zásadní. U Galaxy S23 Ultra to odnesl prasklý objektiv, což by znemožnilo daný fotoaparát používat, tento model přitom jako jediný z řady používá k ochraně objektivů sklíčko Gorilla Glass DX. Mimo jiné také rámeček utrpěl menší poškození.

Samsung Galaxy S23 (RECENZE) má inovace hlavně uvnitř

Celkově pak tvůrci videa zhodnotili, že Galaxy S23 byl nepoužitelný již po prvním pádu (displejem směrem dolů), je tak obdobně odolný jako Galaxy S22, zatímco Galaxy S23+ byl po prvním pádu použitelný a vedl si lépe než Galaxy S22+. Galaxy S23 Ultra si pak vedl zásadně lépe než Galaxy S22 Ultra a předvedl obdivuhodný výkon na svou velikost a hmotnost, přestože prasklo sklo objektivu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 256+8 GB Rozměry 146,3 × 70,9 × 7,6 mm , 168 g Displej AMOLED, 6,1" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 900 mAh Kč

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23+ 512+8 GB Rozměry 157,8 × 76,2 × 7,6 mm , 196 g Displej AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh Kč