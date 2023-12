TikTok se rozhodl lépe přizpůsobit pro tablety a ohebné mobily

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Sociální síť TikTok patří v posledních několika letech k těm vůbec nejpopulárnějším po celém světě. Aktuálně se její zástupci rozhodli vypustit aktualizaci, o které informují skrze oficiální stránky. Nemusíte se obávat převratných změn, v zásadě lze říci, že pro běžné uživatele se mnoho nemění. Současná aktualizace se totiž věnuje velkým displejům, tedy tabletům a zařízením s ohebným displejem.

Pokud TikTok používáte, ale ostatně třeba i Instagram, jistě víte, že jsou to aplikace primárně vytvořené pro konzumaci ve vertikální poloze, tedy s telefonem na výšku. Na tabletech to tak býval problém a v případě moderních ohebných zařízení, jako je například Samsung Galaxy Fold5, stejně tak, neboť hlavní ohebné displeje jsou velké a spíše do šířky. S novou aktualizací se však aplikace TikToku naučila lépe využívat velké displeje a horizontální režim.

Vše sice samozřejmě nadále vychází z podstaty videí, která jsou tvořena a nahrávána na výšku, avšak vývojáři pozměnili navigační panely po stranách aplikace tak, aby byly v lepším dosahu na velkém panelu, lépe je tak využito velkého prostoru. Příkladem budiž to, že celé video je vidět a popisky jsou u strany, kde by jinak byl zcela nevyužitý prostor.