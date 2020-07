Americké vláda zvažuje zákaz TikToku. Důvodem je bezpečnost

Podle agentury Reuters v současnosti americká vláda vážně zvažuje zákaz sociální sítě/aplikace TikTok. Zprávu potvrdil Mike Pompeo, ministr zahraničních věcí Spojených států amerických.

.@tiktok_us is an extension of the Communist Chinese government and needs to be banned in America. The President and @SecPompeo will thoroughly and swiftly determine what’s best. We cannot allow them to operate and be a conduit back to #China. #BanTikTok https://t.co/5QKw1PR8X0