Roste YouTube konkurent? TikTok testuje až 60minutová videa

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Konzumace videí na mobilních telefonech je dnes populární a velmi častá. Dalo by se říci, že dominanci má YouTube, avšak na mobilu fungují nejlépe videa na výšku. V jejich případě se daří zejména Instagramu a TikToku. A právě druhá jmenovaná aplikace má rozhodně velmi ambiciózní plány. Zatímco ještě donedávna hrála prim krátká videa, trend se zřejmě pomalu obrací a TikTok na to hodlá reagovat.

Jak informuje Matt Navarra, TikTok spustil testování dlouhých videí o maximální délce 60 minut. Tímto krokem by TikTok dokázal hravě konkurovat i YouTube, protože by autoři videí nebyli takřka limitováni. Do 1 hodiny se vměstnají již i delší tutoriály či podcasty. Současně je to i dostatečně dlouhá doba, aby se na TikToku mohly teoreticky objevovat i televizní pořady.

V současné době je možné na TikTok nahrávat videa o maximální délce 10 minut. Společnost šestkrát delší videa prozatím testuje na menší skupině uživatelů.