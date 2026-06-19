Problém s odolností laku u Applu? Údajně to hrozí také iPhonům 18 Pro

Představení nové generace iPhonů se nezadržitelně blíží a přibývá i různých úniků. Ten nejnovější, který přinesl známý informátor Fixed Focus Digital na sociální síti Weibo (viz weibo.com), však příliš nepotěší. Podle jeho zdrojů totiž nadcházející iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max zdědí hliníkovou konstrukci svého předchůdce, což s sebou nese riziko, že se u nových barevných variant bude opakovat nepříjemný problém s loupáním a odíráním laku.
Apple u současné generace iPhonu 17 Pro opustil titanový rám a přešel na konstrukci z eloxovaného hliníku. Tento krok měl zcela prostý důvod. Hliník velmi efektivně odvádí teplo od procesoru, což je pro výkonné procesory Applu naprosto klíčové. Jenže hliníková slitina je mechanicky měkčí, což se u iPhonů 17 Pro projevilo téměř okamžitě po zahájení prodejů.
Uživatelé, zejména u tmavě modré a vesmírně oranžové varianty, si začali stěžovat na rychlé opotřebení. Nejbolestivějším místem se stal vyvýšený ostrůvek fotoaparátů, kde se lak kvůli ostrým hranám snadno odštípával. Korunu všemu nasadil podzimní fenomén „barevné proměny“, kdy oranžový hliníkový rám u řady zařízení začal vlivem oxidace samovolně blednout do růžovozlatého odstínu. Ti, kteří tehdy hledali pomoc u Applu, navíc často vůbec nepochodili. Údajně se totiž jedná o přirozenou vlastnost materiálu a běžné opotřebení.
Podle čerstvých informací Apple u iPhonu 18 Pro u hliníku zůstane, protože chlazení chystaného procesoru A20 Pro je prioritou. Fixed Focus Digital proto varuje, že by si uživatelé měli dát velký pozor při výběru nových odstínů. Pro letošní rok se počítá se čtyřmi barvami, a to s temně vínovou Dark Cherry, která bude letošním hlavním exkluzivním odstínem, dále se světle modrou Light Blue, tmavě šedou Dark Gray a klasickou stříbrnou Silver. Právě nová vínová Dark Cherry, která má být největším prodejním hitem, by mohla na poškrábání a loupání trpět nejvíce.
Stále však zůstává malá naděje na zlepšení. Apple zřejmě nechce zopakovat nelichotivý mediální obraz z loňska a údajně tak pracuje na vylepšení procesu eloxování, což by mělo zajistit vyšší odolnost laku.