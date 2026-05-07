Xperia je pojem, který i po letech stále rezonuje. Od telefonů všech možných konstrukcí, včetně legendárního herního speciálu Xperia Play, však výrobce v posledních letech zúžil své portfolio na velmi omezený počet modelů, z nichž ten vlajkový nese číslo 1. Jak se letošní „jednička“ povedla a podařilo se jí napravit neduhy předchůdců?
Technické parametry Sony Xperia 1 VIII 256 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|162 × 74 × 8,3 mm, 200 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?
Obsah balení: maximálně environmentální
Přestože se tímto přístupem (kupodivu) ještě neinspiroval Apple ani Samsung, může se Sony chlubit tím nejvíce ekologickým balením na trhu. Telefon dorazí v recyklované a plně recyklovatelné papírové krabičce, ve které kromě samotného zařízení nenajdete žádný kabel, adaptér a samozřejmě ani pouzdro.
- environmentální
Konstrukce a zpracování: v novém kabátku
Xperia 1 VIII se tentokrát dočkala výraznější změny designu, která jí podle mého názoru skutečně prospěla. Ne že by snad předešlý model působil zastarale, ale nový fotomodul telefonu opravdu sluší – možná ještě víc naživo než na fotografiích. Výrobce navíc nezapomněl na praktičnost. Nejedná se o žádný obří vystouplý prvek, kvůli kterému by se telefon na stole neustále houpal nebo vám překážel při zasouvání do kapsy. Tento decentní „čtverec“ na zádech vás nebude nijak rušit a přitom vypadá, i díky vkusnému logu, velmi elegantně.
Testovaná šedá varianta působí skvěle. Sony opět přesně trefilo odstín, který zaujme, ale zároveň na sebe zbytečně neupozorňuje, takže zůstává příjemně konzervativní. Rozhodně se nemusíte obávat viditelných otisků prstů na zádech či rámečcích, které tvoří sklo Gorilla Glass Victus a hliník. Ještě zajímavější je však povrchová úprava šasi (logicky s výjimkou displeje). Připomíná jemný smirkový papír, což působí netradičně, ale maximálně prakticky. Zařízení díky tomu nevyklouzne z dlaně a umožňuje jistější používání bez pouzdra, což si takto pohledný telefon rozhodně zaslouží. Prvních několik dní se navíc přistihnete, jak po zádech smartphonu jen tak bezděčně přejíždíte prstem.
Z pohledu dalších prvků máme tu čest s klasickou vlajkovou Xperií. V praxi to znamená zvýšenou odolnost IP65/IP68, slot pro paměťovou kartu (o kapacitě až 2 TB) kombinovaný s jednou nanoSIM, který lze tradičně vytáhnout nehtem, a také skvěle rozmístěná tlačítka. Pochválit musím například dvoustupňovou spoušť fotoaparátu. Je umístěná blízko rohu, takže ji při focení na šířku snadno nahmatáte. Na rozdíl od iPhonů, které s tímto prvkem přišly později, se v Sony nesnažili o kompromisní umístění pro obě orientace, ale zaměřili se primárně na focení na šířku, což je dobře.
Tradiční čtečka otisků prstů je v zapínacím tlačítku. Zde se bohužel občas setkáte s mírně pomalejší reakcí, která zkrátka není tak blesková jako u moderní konkurence. Sony už se mohlo uchýlit k pokročilejšímu řešení v podobě ultrazvukového senzoru v displeji, ale třeba se dočkáme příště. Samotná haptická odezva je pak na nadprůměrné úrovni.
- odolnost IP65/68
- originální i praktický design
- nadprůměrná haptická odezva
- prakticky umístěné tlačítko fotoaparátu
- slot pro karty, který lze okamžitě vytáhnout
- čtečka otisků prstů má malou prodlevu
Displej: s rámečky, ale parádní
Obrazovka byla převzata z loňského modelu, což naštěstí není výtka, nýbrž pouhé konstatování, že se v Sony k žádným experimentům neuchýlili. I díky displeji vypadá Xperia 1 VIII přesně tak, jak ji známe: rámečky nahoře a dole vyplňují hlasité reproduktory, selfie kamerka a další senzory. Obrazovce sice schází integrovaná čtečka otisků prstů, na druhou stranu však disponuje celou řadou nastavení kvality obrazu, a to včetně Režimu autora nebo vylepšení HDR.
V některých oblastech je ale nastavení pro změnu velmi strohé, například 120Hz obnovovací frekvenci lze pouze zapnout/vypnout. Displej je přitom typu LTPO, takže umí regulovat obnovovací frekvenci v malých krocích, a šetřit tak baterii. Maximální jas je zcela bezproblémový i pro používání venku za ostrého slunce, naopak minimální jas (méně než 1 nit) je skutečně nízký, což oceníte za tmy.
Kde bych si dovolil menší výtku, to je absence antireflexní povrchové úpravy, kterou by si telefon s touto cenovkou rozhodně zasloužil. Naopak absenci jakýchkoliv výřezů či průstřelů beru jako jasné plus. Rámečky navíc mají svůj praktický účel, takže jim jejich tloušťku rádi odpustíte.
- kvalitní zobrazovací panel
- bez výřezu
- chybí antireflexní povrchová úprava
Zvuk: jeden z nejlepších na trhu
Novinka je vybavena vylepšenými hlasitými reproduktory, které hrají skutečně parádně, ať už jde o maximální hlasitost, ale i kvalitu. Zvuk je pěkně plný a velmi slušné jsou také basy, navíc oba reproduktory směřují přímo k uživateli, což poslech notně vylepšuje. Xperia 1 VIII pochopitelně boduje také přítomností 3,5mm jacku, na kterém pracovali i odborníci stojící za novodobým přehrávačem Walkman.
- stereo reproduktory směřující k uživateli
- 3,5mm jack
Výkon hardwaru: více než dostačující
Novinka je osazena vlajkovým čipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 doplněným v případě testovaného kousku o 12 GB RAM a 256GB úložiště, které je v kontextu toho, kolik telefon v zahraničí stojí, spíše menší. Z pohledu výkonu však strádat nebudete, což dokazují výsledky benchmarků – běžné používání je příkladně svižné. Pokud se vrátíme k velikosti úložiště, je k dispozici naštěstí alespoň dnes již raritní slot na paměťové karty o max. velikosti až 2 TB. Problém však spočívá v tom, že investice do kvalitní/rychlé paměťové karty není úplně zanedbatelná, a ani tak velmi pravděpodobně nedosáhnete stejné rychlosti jako u interního úložiště.
- dostatek výkonu i RAM
- podpora paměťových karet
- spíše menší úložiště
Výdrž baterie: parádní, ale s pomalým nabíjením
Xperia 1 VIII zůstává poměrně konzervativní také v oblasti baterie, jejíž kapacita činí 5 000 mAh a nevyužívá křemíkovou technologii, což je škoda. Výdrž je navzdory tomu stále parádní a bez větších problémů si můžete běžně sáhnout na 1,5 i 2 dny na nabití. Oproti tomu rychlost nabíjení již pokulhává. Schopnost doplnit 50 % kapacity za 30 minut je pro mnohé telefony stále standardem, avšak plné nabití trvá celou hodinu a půl, což Xperii 1 VIII řadí k pomaleji se nabíjejícím telefonům. Alespoň nechybí podpora bezdrátového (15 W) i reverzního bezdrátového nabíjení, s magnetem pod zády však počítat nelze.
- dlouhá výdrž
- podpora (reverzního) bezdrátového nabíjení
- nabíjení je spíše pomalé
- schází magnet pod zády
Konektivita: Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0
Xperia 1 VIII podporuje eSIM, Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, logicky také neschází NFC a veškeré navigační služby (GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS). USB je typu 3.2, problémem tak nejsou ani rychlé přenosy dat po kabelu. Oproti některé konkurenci naopak telefon nedisponuje technologií UWB, jejíž využití je však stále relativně omezené (přesnější lokace u chytrých přívěsků nebo například náhrada klíčků od automobilu u vybraných značek).
- bezproblémová konektivita
- nedisponuje technologií UWB
Fotoaparát: tentokrát bez experimentů
Letošní Xperia 1 přináší výraznější změnu v oblasti teleobjektivu, který tentokrát není variabilní (přestože to tak může po zapnutí fotoaplikace vypadat) a nabídne fixní optické 2,9násobné přiblížení. Snímač je také výrazně fyzicky větší, což je zřejmě nejdůležitější změna v celé fotosestavě, která je jinak mezigeneračně vesměs identická.
|Primární senzor
|2,9× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|48 Mpx
|48 Mpx
|48 Mpx
|12 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.9
|f/2.8
|f/2.0
|f/2.0
|Označení snímače
|Sony IMX 888
|Sony IMX 906
|Sony IMX 906
|Sony IMX 663
|Velikost snímače
|1/1,35"
|1/1,56"
|1/1,56"
|1/2,9"
|Velikost pixelů
|1,12 µm
|1,0 µm
|1,0 µm
|1,22 µm
|Ohnisková délka
|24 mm
|70 mm
|16 mm
|24 mm
|Stabilizace
|optická stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Rozsah objektivu
|84°
|?°
|104°
|83°
|Ostření
|Dual Pixel PDAF
|Dual Pixel PDAF
|Dual Pixel PDAF
|Fixní
Začněme samotnou fotoaplikací. Ta je i tentokrát spíše minimalistická a přehledná, nabízí ale také pokročilá nastavení (viz screenshoty). Neduhem je bohužel občasná pomalejší odezva při spuštění a také samotné zpracování snímků. Poměrně běžně se mi stávalo, že po stisknutí spouště aplikace na malou chvíli zamrzla, než fotografii na pozadí zpracovala. Situace se pochopitelně může zlepšit s příchodem dalších aktualizací, nic to však nemění na tom, že to působí poněkud zvláštně – výpočetní výkon zařízení rozhodně nechybí a know-how odborníků z divize Alpha rovněž ne.
Kromě těchto detailů si však telefon během focení nijak nevymýšlel. Mezigeneračně vnímám jasné vylepšení v oblasti barevného sladění jednotlivých snímačů, jejichž výstupy jsou nyní konzistentní. Podobně jako u loňského a starších modelů i tentokrát dokážete zachytit velmi povedené snímky, pokud si dáte trochu záležet a s nastavením scény si pohrajete manuálně. Focení na automatiku mají nově vylepšovat AI návrhy, které však v praxi působí stejně kontroverzně jako jejich samotné představení, jež sklidilo vlnu kritiky.
Mezi AI návrhy totiž občas najdete snímky s extrémně vyhnaným kontrastem, jindy zase s velmi teplým nádechem. Pokud by mělo jít o čistě „atmosférické“ momentky, pak proč ne, ale jakmile opakovaně zjistíte, že tyto výsledky nejsou příliš povedené, zřejmě jejich používání rychle omezíte. Pokud budete fotit ve výchozím režimu, možná vás překvapí saturovanější barvy a vyšší kontrast, což ve výsledku vypadá velmi efektně. Potěší také vysoká úroveň detailů nebo spolehlivě fungující HDR. U portrétních snímků sice dokážete zachytit skvělé záběry, občas se ale telefon rozhodne oddělit fotografovaný objekt od pozadí až příliš agresivně a nekompromisně odsekne i to, co by neměl. Hodně tedy záleží na konkrétní situaci.
Dá se konstatovat, že největší slabinou loňského modelu byl právě teleobjektiv (pokud pomineme selfie kamerku, která je identická již několik let). To se však Sony povedlo napravit nasazením nového, většího snímače. Celkově je fotovýbava velmi slušná a v praxi nakonec nejvíc zamrzí právě pomalejší odezva aplikace při zpracování fotek. Samozřejmě nechybí možnost natáčet na všechny tři zadní snímače ve 4K rozlišení při 120 FPS či pokročilá stabilizace obrazu s asistencí umělé inteligence.
Sony Xperia 1 VIII 4K 60 FPS
- nový, výrazně lepší teleobjektiv
- kvalita snímků
- kvalitní hlavní i ultraširokoúhlý objektiv
- pomalejší odezva aplikace při focení
Software: dlouhá podpora samozřejmostí
V Xperii 1 VIII najdeme Android 16, přičemž výrobce garantuje čtyři velké aktualizace a šest let bezpečnostních záplat, což je slušné. Oproti některým smartphonům na vás navíc po zapnutí nečeká přehlídka balastu, resp. aplikací typu Temu, TikTok apod. Systém je jako vždy čistý, přehledný a bez kudrlinek. V porovnání s nadstavbou Samsungu či jiných výrobců by někdo mohl mluvit až o strohém systému, jiným však bude právě tento aspekt vyhovovat. Překvapivě schází také dnes již poměrně běžné funkce umělé inteligence, jako je třeba sumarizace textu, přepis atd. Nechybí však Music Pro pro záznam zvuku, již zmíněná aplikace Hudba jako přehrávač či Creator's App a Tvůrce videa. Osobně bych ocenil například diktafon se shrnutím a přepisem pomocí umělé inteligence, jako nabízejí mnohé jiné telefony, toho se zde však nedočkáte.
- softwarová podpora s rozumnou délkou
- čistý systém
- systém působí trochu „prázdně“
- chybí některé funkce umělé inteligence
Zhodnocení
Sony Xperia 1 VIII rozhodně není dokonalá, má však své kouzlo a po chvíli používání je dost možné, že vám její unikátnost padne do noty. Pochvalu si zaslouží vylepšená fotovýbava, parádní displej, originální konstrukční zpracování, vlajkový výkon a špičkové reproduktory. Hlavní nedostatky jsou podle mého názoru spíše softwarového rázu, což zamrzí možná nejvíc. Jen stěží se věří tomu, že by telefon neměl dostatek výkonu na okamžité zpracování pořízených snímků, když to konkurenční fotomobily běžně zvládají. Stejně tak zklame absence praktických funkcí AI, jako je přepis nebo sumarizace. V neposlední řadě nepotěší ani dnes již relativně pomalé nabíjení. Pokud jste však ochotni se s těmito ústupky smířit (případně doufat, že je výrobce vyřeší aktualizací) a oceníte něco skutečně výjimečného, nebál bych se tento model doporučit.
Konkurence
Zajímavou alternativou může být Google Pixel 10 Pro XL s integrovaným magnetickým nabíjením Qi2, UWB i delší softwarovou podporou. Předností Xperie je 3,5mm jack, o něco lepší výdrž a také vyšší výkon.
Google Pixel 10 Pro XL 512 GB
|Rozměry
|162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 232 g
|Displej
|OLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 200 mAh
Konkurencí může být i iPhone 17 Pro (Max) s integrovaným magnetem, UWB, vyšším výkonem a paradoxně je (s využitím aplikací třetích stran) oblíbenější volbou videotvůrců. Oproti Xperii postrádá slot pro paměťové karty, 3,5mm jack a displej bez výřezu.
Apple iPhone 17 Pro
|Rozměry
|150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 988 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
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