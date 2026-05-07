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Sony Xperia 1 VIII
recenze

Sony Xperia 1 VIII

Kultovní individualista
Ioannis Papadopoulos
26

Ačkoliv byla poslední dostupnou vlajkovou lodí značky Sony v Česku Xperia 1 VI, nám se povedlo nejnovější Xperii 1 VIII ze zahraničí dovézt. Je škoda, že ji na pultech domácích obchodů běžně neseženete, nebo nás to vlastně nemusí mrzet?

Xperia je pojem, který i po letech stále rezonuje. Od telefonů všech možných konstrukcí, včetně legendárního herního speciálu Xperia Play, však výrobce v posledních letech zúžil své portfolio na velmi omezený počet modelů, z nichž ten vlajkový nese číslo 1. Jak se letošní „jednička“ povedla a podařilo se jí napravit neduhy předchůdců?

Technické parametry Sony Xperia 1 VIII 256 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce162 × 74 × 8,3 mm, 200 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejOLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSDXC
Datové funkce5G: ano, LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnost, ?

Obsah balení: maximálně environmentální

Přestože se tímto přístupem (kupodivu) ještě neinspiroval Apple ani Samsung, může se Sony chlubit tím nejvíce ekologickým balením na trhu. Telefon dorazí v recyklované a plně recyklovatelné papírové krabičce, ve které kromě samotného zařízení nenajdete žádný kabel, adaptér a samozřejmě ani pouzdro.

Líbilo se nám
  • environmentální

Konstrukce a zpracování: v novém kabátku

Xperia 1 VIII se tentokrát dočkala výraznější změny designu, která jí podle mého názoru skutečně prospěla. Ne že by snad předešlý model působil zastarale, ale nový fotomodul telefonu opravdu sluší – možná ještě víc naživo než na fotografiích. Výrobce navíc nezapomněl na praktičnost. Nejedná se o žádný obří vystouplý prvek, kvůli kterému by se telefon na stole neustále houpal nebo vám překážel při zasouvání do kapsy. Tento decentní „čtverec“ na zádech vás nebude nijak rušit a přitom vypadá, i díky vkusnému logu, velmi elegantně.

Sony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Na celou obrazovku

Testovaná šedá varianta působí skvěle. Sony opět přesně trefilo odstín, který zaujme, ale zároveň na sebe zbytečně neupozorňuje, takže zůstává příjemně konzervativní. Rozhodně se nemusíte obávat viditelných otisků prstů na zádech či rámečcích, které tvoří sklo Gorilla Glass Victus a hliník. Ještě zajímavější je však povrchová úprava šasi (logicky s výjimkou displeje). Připomíná jemný smirkový papír, což působí netradičně, ale maximálně prakticky. Zařízení díky tomu nevyklouzne z dlaně a umožňuje jistější používání bez pouzdra, což si takto pohledný telefon rozhodně zaslouží. Prvních několik dní se navíc přistihnete, jak po zádech smartphonu jen tak bezděčně přejíždíte prstem.

Sony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Na celou obrazovku

Z pohledu dalších prvků máme tu čest s klasickou vlajkovou Xperií. V praxi to znamená zvýšenou odolnost IP65/IP68, slot pro paměťovou kartu (o kapacitě až 2 TB) kombinovaný s jednou nanoSIM, který lze tradičně vytáhnout nehtem, a také skvěle rozmístěná tlačítka. Pochválit musím například dvoustupňovou spoušť fotoaparátu. Je umístěná blízko rohu, takže ji při focení na šířku snadno nahmatáte. Na rozdíl od iPhonů, které s tímto prvkem přišly později, se v Sony nesnažili o kompromisní umístění pro obě orientace, ale zaměřili se primárně na focení na šířku, což je dobře.

Recenze Sony Xperia 1 VII – Stále má své kouzlo
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Tradiční čtečka otisků prstů je v zapínacím tlačítku. Zde se bohužel občas setkáte s mírně pomalejší reakcí, která zkrátka není tak blesková jako u moderní konkurence. Sony už se mohlo uchýlit k pokročilejšímu řešení v podobě ultrazvukového senzoru v displeji, ale třeba se dočkáme příště. Samotná haptická odezva je pak na nadprůměrné úrovni.

Líbilo se nám
  • odolnost IP65/68
  • originální i praktický design
  • nadprůměrná haptická odezva
  • prakticky umístěné tlačítko fotoaparátu
  • slot pro karty, který lze okamžitě vytáhnout
Nelíbilo se nám
  • čtečka otisků prstů má malou prodlevu
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Displej: s rámečky, ale parádní

Obrazovka byla převzata z loňského modelu, což naštěstí není výtka, nýbrž pouhé konstatování, že se v Sony k žádným experimentům neuchýlili. I díky displeji vypadá Xperia 1 VIII přesně tak, jak ji známe: rámečky nahoře a dole vyplňují hlasité reproduktory, selfie kamerka a další senzory. Obrazovce sice schází integrovaná čtečka otisků prstů, na druhou stranu však disponuje celou řadou nastavení kvality obrazu, a to včetně Režimu autora nebo vylepšení HDR.

V některých oblastech je ale nastavení pro změnu velmi strohé, například 120Hz obnovovací frekvenci lze pouze zapnout/vypnout. Displej je přitom typu LTPO, takže umí regulovat obnovovací frekvenci v malých krocích, a šetřit tak baterii. Maximální jas je zcela bezproblémový i pro používání venku za ostrého slunce, naopak minimální jas (méně než 1 nit) je skutečně nízký, což oceníte za tmy.

Sony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Na celou obrazovku

Kde bych si dovolil menší výtku, to je absence antireflexní povrchové úpravy, kterou by si telefon s touto cenovkou rozhodně zasloužil. Naopak absenci jakýchkoliv výřezů či průstřelů beru jako jasné plus. Rámečky navíc mají svůj praktický účel, takže jim jejich tloušťku rádi odpustíte.

Líbilo se nám
  • kvalitní zobrazovací panel
  • bez výřezu
Nelíbilo se nám
  • chybí antireflexní povrchová úprava

Zvuk: jeden z nejlepších na trhu

Novinka je vybavena vylepšenými hlasitými reproduktory, které hrají skutečně parádně, ať už jde o maximální hlasitost, ale i kvalitu. Zvuk je pěkně plný a velmi slušné jsou také basy, navíc oba reproduktory směřují přímo k uživateli, což poslech notně vylepšuje. Xperia 1 VIII pochopitelně boduje také přítomností 3,5mm jacku, na kterém pracovali i odborníci stojící za novodobým přehrávačem Walkman.

Líbilo se nám
  • stereo reproduktory směřující k uživateli
  • 3,5mm jack

Výkon hardwaru: více než dostačující

Novinka je osazena vlajkovým čipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 doplněným v případě testovaného kousku o 12 GB RAM a 256GB úložiště, které je v kontextu toho, kolik telefon v zahraničí stojí, spíše menší. Z pohledu výkonu však strádat nebudete, což dokazují výsledky benchmarků – běžné používání je příkladně svižné. Pokud se vrátíme k velikosti úložiště, je k dispozici naštěstí alespoň dnes již raritní slot na paměťové karty o max. velikosti až 2 TB. Problém však spočívá v tom, že investice do kvalitní/rychlé paměťové karty není úplně zanedbatelná, a ani tak velmi pravděpodobně nedosáhnete stejné rychlosti jako u interního úložiště.

Sony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIII
Líbilo se nám
  • dostatek výkonu i RAM
  • podpora paměťových karet
Nelíbilo se nám
  • spíše menší úložiště

Výdrž baterie: parádní, ale s pomalým nabíjením

Xperia 1 VIII zůstává poměrně konzervativní také v oblasti baterie, jejíž kapacita činí 5 000 mAh a nevyužívá křemíkovou technologii, což je škoda. Výdrž je navzdory tomu stále parádní a bez větších problémů si můžete běžně sáhnout na 1,5 i 2 dny na nabití. Oproti tomu rychlost nabíjení již pokulhává. Schopnost doplnit 50 % kapacity za 30 minut je pro mnohé telefony stále standardem, avšak plné nabití trvá celou hodinu a půl, což Xperii 1 VIII řadí k pomaleji se nabíjejícím telefonům. Alespoň nechybí podpora bezdrátového (15 W) i reverzního bezdrátového nabíjení, s magnetem pod zády však počítat nelze.



Líbilo se nám
  • dlouhá výdrž
  • podpora (reverzního) bezdrátového nabíjení
Nelíbilo se nám
  • nabíjení je spíše pomalé
  • schází magnet pod zády
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Konektivita: Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0

Xperia 1 VIII podporuje eSIM, Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, logicky také neschází NFC a veškeré navigační služby (GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS). USB je typu 3.2, problémem tak nejsou ani rychlé přenosy dat po kabelu. Oproti některé konkurenci naopak telefon nedisponuje technologií UWB, jejíž využití je však stále relativně omezené (přesnější lokace u chytrých přívěsků nebo například náhrada klíčků od automobilu u vybraných značek).

Líbilo se nám
  • bezproblémová konektivita
Nelíbilo se nám
  • nedisponuje technologií UWB

Fotoaparát: tentokrát bez experimentů

Letošní Xperia 1 přináší výraznější změnu v oblasti teleobjektivu, který tentokrát není variabilní (přestože to tak může po zapnutí fotoaplikace vypadat) a nabídne fixní optické 2,9násobné přiblížení. Snímač je také výrazně fyzicky větší, což je zřejmě nejdůležitější změna v celé fotosestavě, která je jinak mezigeneračně vesměs identická.

Primární senzor 2,9× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 48 Mpx 48 Mpx 48 Mpx 12 Mpx
Světelnost objektivu f/1.9 f/2.8 f/2.0 f/2.0
Označení snímače Sony IMX 888 Sony IMX 906 Sony IMX 906 Sony IMX 663
Velikost snímače 1/1,35" 1/1,56" 1/1,56" 1/2,9"
Velikost pixelů 1,12 µm 1,0 µm 1,0 µm 1,22 µm
Ohnisková délka 24 mm 70 mm 16 mm 24 mm
Stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace
Rozsah objektivu 84° 104° 83°
Ostření Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Fixní

Začněme samotnou fotoaplikací. Ta je i tentokrát spíše minimalistická a přehledná, nabízí ale také pokročilá nastavení (viz screenshoty). Neduhem je bohužel občasná pomalejší odezva při spuštění a také samotné zpracování snímků. Poměrně běžně se mi stávalo, že po stisknutí spouště aplikace na malou chvíli zamrzla, než fotografii na pozadí zpracovala. Situace se pochopitelně může zlepšit s příchodem dalších aktualizací, nic to však nemění na tom, že to působí poněkud zvláštně – výpočetní výkon zařízení rozhodně nechybí a know-how odborníků z divize Alpha rovněž ne.

Kromě těchto detailů si však telefon během focení nijak nevymýšlel. Mezigeneračně vnímám jasné vylepšení v oblasti barevného sladění jednotlivých snímačů, jejichž výstupy jsou nyní konzistentní. Podobně jako u loňského a starších modelů i tentokrát dokážete zachytit velmi povedené snímky, pokud si dáte trochu záležet a s nastavením scény si pohrajete manuálně. Focení na automatiku mají nově vylepšovat AI návrhy, které však v praxi působí stejně kontroverzně jako jejich samotné představení, jež sklidilo vlnu kritiky.

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Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Na celou obrazovku

Mezi AI návrhy totiž občas najdete snímky s extrémně vyhnaným kontrastem, jindy zase s velmi teplým nádechem. Pokud by mělo jít o čistě „atmosférické“ momentky, pak proč ne, ale jakmile opakovaně zjistíte, že tyto výsledky nejsou příliš povedené, zřejmě jejich používání rychle omezíte. Pokud budete fotit ve výchozím režimu, možná vás překvapí saturovanější barvy a vyšší kontrast, což ve výsledku vypadá velmi efektně. Potěší také vysoká úroveň detailů nebo spolehlivě fungující HDR. U portrétních snímků sice dokážete zachytit skvělé záběry, občas se ale telefon rozhodne oddělit fotografovaný objekt od pozadí až příliš agresivně a nekompromisně odsekne i to, co by neměl. Hodně tedy záleží na konkrétní situaci.

Sony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Na celou obrazovku

Dá se konstatovat, že největší slabinou loňského modelu byl právě teleobjektiv (pokud pomineme selfie kamerku, která je identická již několik let). To se však Sony povedlo napravit nasazením nového, většího snímače. Celkově je fotovýbava velmi slušná a v praxi nakonec nejvíc zamrzí právě pomalejší odezva aplikace při zpracování fotek. Samozřejmě nechybí možnost natáčet na všechny tři zadní snímače ve 4K rozlišení při 120 FPS či pokročilá stabilizace obrazu s asistencí umělé inteligence.

Sony Xperia 1 VIII 4K 60 FPS

Líbilo se nám
  • nový, výrazně lepší teleobjektiv
  • kvalita snímků
  • kvalitní hlavní i ultraširokoúhlý objektiv
Nelíbilo se nám
  • pomalejší odezva aplikace při focení

Software: dlouhá podpora samozřejmostí

V Xperii 1 VIII najdeme Android 16, přičemž výrobce garantuje čtyři velké aktualizace a šest let bezpečnostních záplat, což je slušné. Oproti některým smartphonům na vás navíc po zapnutí nečeká přehlídka balastu, resp. aplikací typu Temu, TikTok apod. Systém je jako vždy čistý, přehledný a bez kudrlinek. V porovnání s nadstavbou Samsungu či jiných výrobců by někdo mohl mluvit až o strohém systému, jiným však bude právě tento aspekt vyhovovat. Překvapivě schází také dnes již poměrně běžné funkce umělé inteligence, jako je třeba sumarizace textu, přepis atd. Nechybí však Music Pro pro záznam zvuku, již zmíněná aplikace Hudba jako přehrávač či Creator's App a Tvůrce videa. Osobně bych ocenil například diktafon se shrnutím a přepisem pomocí umělé inteligence, jako nabízejí mnohé jiné telefony, toho se zde však nedočkáte.

Sony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIII
Líbilo se nám
  • softwarová podpora s rozumnou délkou
  • čistý systém
Nelíbilo se nám
  • systém působí trochu „prázdně“
  • chybí některé funkce umělé inteligence
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Zhodnocení

Sony Xperia 1 VIII rozhodně není dokonalá, má však své kouzlo a po chvíli používání je dost možné, že vám její unikátnost padne do noty. Pochvalu si zaslouží vylepšená fotovýbava, parádní displej, originální konstrukční zpracování, vlajkový výkon a špičkové reproduktory. Hlavní nedostatky jsou podle mého názoru spíše softwarového rázu, což zamrzí možná nejvíc. Jen stěží se věří tomu, že by telefon neměl dostatek výkonu na okamžité zpracování pořízených snímků, když to konkurenční fotomobily běžně zvládají. Stejně tak zklame absence praktických funkcí AI, jako je přepis nebo sumarizace. V neposlední řadě nepotěší ani dnes již relativně pomalé nabíjení. Pokud jste však ochotni se s těmito ústupky smířit (případně doufat, že je výrobce vyřeší aktualizací) a oceníte něco skutečně výjimečného, nebál bych se tento model doporučit.

Konkurence

Zajímavou alternativou může být Google Pixel 10 Pro XL s integrovaným magnetickým nabíjením Qi2, UWB i delší softwarovou podporou. Předností Xperie je 3,5mm jack, o něco lepší výdrž a také vyšší výkon.

Google Pixel 10 Pro XL 512 GBPřejít do katalogu

Google Pixel 10 Pro XL 512 GB

Rozměry162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 232 g
DisplejOLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorGoogle Tensor G5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor5 200 mAh

Konkurencí může být i iPhone 17 Pro (Max) s integrovaným magnetem, UWB, vyšším výkonem a paradoxně je (s využitím aplikací třetích stran) oblíbenější volbou videotvůrců. Oproti Xperii postrádá slot pro paměťové karty, 3,5mm jack a displej bez výřezu.

Apple iPhone 17 ProPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Apple iPhone 17 Pro

Rozměry150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g
DisplejOLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19 Pro,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor3 988 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

sony-xperia-1-viii
Klady
  • originální design i vysoká odolnost
  • parádní stereo zvuk a 3,5mm jack
  • kvalitní LTPO OLED displej bez výřezu
  • dostatek výkonu i RAM
  • systém bez balastu a solidní softwarová podpora
  • značně lepší teleobjektiv
  • schopná fotovýbava obecně
Zápory
  • absence magnetu v zádech
  • pomalé nabíjení
  • menší 256GB úložiště (vzhledem k ceně)
  • pomalejší čtečka otisků prstů
  • odezva fotoaplikace není ideální
  • bez antireflexní povrchové úpravy
  • oproti konkurenci méně funkcí AI
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Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Jednoduše a stručně: Je to za tu cenu hrozný mobil který nenabízí nic navíc aby si obhájil tu cenu.
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Mara Studna
Mara Studna
Naposledy upraveno: včera 13:42
Přeji Hezký Den,dovoluji si napsat pár poznatků.První věcí je tkzv.Al Asistent v automatickém režimu,který nabídne 4 možnosti zobrazení a poté danou možnost upravit pomocí equalizéru barev.Vůbec ho nepoužívám a beru to jen jako systémové doporučení pro někoho,kdo není zběhlý v manuálu,nebo se nechce zdržovat,pro mne je to jen pomůcka,kterou ignoruji.Druhá věc je sekání nebo tkzv.chvilkové zamrznutí při pořizování fotografií a je zajímavé,že toto se mi stalo od 23.června,kdy mi dorazila z Amazonu pouze jednou a to pouze v režimu Fotografie a to před aktualizací po kontrole systému.Ano,to potřebuje řešit.Další výtkou a to je pouze asi moje subjektivní hodnocení je to,že Aplikace Zpomalené video by mohla obsahovat více možností pro rychlost videa.Jinak nemám co vytknout,v těch Největších vedrech jsem fotil,natáčel,Stroj běžel bez problémů,takže za mne spokojenost a díky vylepšení procesoru i snímači a Díky tomu,že už vše běží na 3-krát 48 Mp jsou noční snímky velmi dobré-bez šumu i zkreslení v daleko větší míře než VI a i na stativu při snímkách s prodlevou jsou rovněž lepší výsledky než u VI.Poslední Mojí výtkou,i když mne to nijak nevadí,ale chápu,že to může vadit je nabíjení-telefon se z 22 procent na Plných 100 dostal za 80 minut.Souhlasím,že nabíjení by mohlo být lepší,ale to neřeším,jsou důležitější věci.Rovněž došlo k vylepšení barevného podání kreativních režimů v manuálním režimu a je opravdu třeba zvolit ten správný pro odpovídající výsledekJinak spokojenost a Všem,kdo Jí vlastní,Přeji mnoho hezkých zážitků,Přeji Hezký Den.
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Prcko Prcko
Prcko Prcko
Klady a zápory prečo nemajú rovnakú metodiku? Tu to ide dolu vodou 😔
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Juraj Slezák
Juraj Slezák
preco netestujete 4K HDR 120 fps? ved to vedia vsetky fotoaparaty, toto ziadna konkurencia na trhu aspo co sa v europe predava neponuka
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