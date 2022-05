Pixel 6a útočí hlavně cenou

Fotografie: Google

Podle očekávání a tradice doplnil Google svoji modelovou řadu Pixel odlehčeným modelem Pixel 6a. Jako první oznámil u tohoto telefonu cenovku, která je 449 amerických dolarů. Po připočtení české daně se dostáváme zhruba na 13 tisíc korun, což je docela zajímavá zaváděcí cena.

Cenovka vzbudila v sále velký rozruch.

S většími sourozenci sdílí nový Pixel stejný design. Jeho displej je „perfektní do kapsy“, což znamená úhlopříčku 6,1 palce. Na zádi pak dominují dva fotoaparáty – hlavní s rozlišením 12 Mpx a širokoúhlý. To vše je zabaleno do hliníkového rámu.

Tři dostupná barevná provedení.

Hlavní výhoda telefonu leží rovněž ve vlastním SoC Tensor. Telefon je tak stejně rychlý jako model 6 a 6 Pro. Stejná je i úroveň zabezpečení a další funkce jako jako jsou pokročilé funkce fotoaparátu. Mezi těmi nejžádanějšími je například Magic Eraser, který umožňuje z fotografií odstranit nežádoucí objekty. Novinkou této funkce je pak možnost měnit barvu některých objektů na snímku, aby působil vyváženěji.

Další specialitou Pixelů je zpracování hlasu, například při překladech přímo na zařízení, takže funguje i bez připojení k internetu. A konečně je tu bezpečnost, o kterou se stará čip Titan M2, čtečka otisků prstů pod displejem a 5 let bezpečnostních záplat.

Dojem z dobré ceny trochu kazí vzdálenější termín dodání. Předobjednávky začnou 21. července a zboží bude fyzicky k dispozici o týden později.