Google nabídl ochutnávku Pixelu 7 (Pro). Dorazí až na podzim, navíc s „batohem“

Google na dnešní prezentaci představil nejen Google Pixel 6a, ale poodhalil také podobu chystaných novinek, modelů Pixel 7 a Pixel 7 Pro. Design projde menší obměnou, primárně zadní část s modulem fotoaparátu. Ten nově nebude skleněný, ale hliníkový, díky čemuž bude celý modul výrazně pevnější. Z prvních fotografií je však jasně patrné, že modul bude poměrně výrazná „boule“. Kromě změny designu se můžeme těšit i na novou generaci procesoru Tensor a pochopitelně dorazí se systémem Android 13.

Potěší, že nové Pixely se budou prodávat ve více barevných variantách. Jakých? I to Google prozradil...

Did you catch that pop of color?#Pixel7 will come in:

⚫ Obsidian

⚪ Snow

🟡 Lemongrass



And #Pixel7 Pro comes in:

⚫ Obsidian

⚪ Snow

🟢 Hazel#GoogleIO pic.twitter.com/cnV7OVCJ6T