To nám ještě chybělo! Razer uvádí chladič mobilu s RGB osvětlením

Příslušenství k mobilním telefonům to nejsou jen pouzdra nebo sluchátka. V nabídkách obchodů najdeme nejrůznější podivnost a kuriozity, jejichž nabídku rozšíří v dohledné době i známý výrobce herního příslušenství Razer. Jeho Phone Cooler Chroma se dá popsat jako externí chladič na smartphone s RGB osvětlením.

Defeat the heat with the new Razer Phone Cooler Chroma. Powered by advanced cooling technology and Razer Chroma RGB, you can now stay cool in the heat of battle with style. Available for iPhone and Android smartphones: https://t.co/frfDPWHmFq pic.twitter.com/6bGjQXAa6N