Přinese mu 13 štěstí? Vivo Pad6 Pro láká obřím displejem i baterií

Vivo svou nabídku obohatilo nejen o špičkový foto kousek X300 Ultra, ale dostalo se i na premiéru tabletu Pad6 Pro (viz vivo.com). Zaujme ty, kteří hledají zařízení s velkým displejem, neboť úhlopříčka IPS panelu se zastavila na 13,2" a rozlišení činí 3 096 × 2 064 pixelů při poměru stran 3:2. Obnovovací frekvence může dosáhnout až 144 Hz.
Dostatek výkonu pro práci a zábavu dodá špičkový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, který může být spjat s 8/12/16GB operační pamětí. Následně jsou na výběr dvě varianty interní paměti, a to 256 GB a 512 GB. Samozřejmostí je pak prostředí nejnovějšího Androidu 16.
V kruhovém modulu je 13megapixelový snímač a nad displejem je 8megapixelová kamerka, která však spíše než na selfies bude sloužit k videohovorům. O přísun energie se stará baterie s kapacitou 13 000 mAh.
Bohatě je tablet vybaven, co se týče konektivity. Nechybí Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a samozřejmě USB-C. Multimediální zážitek pak umocní celkem 8 reproduktorů.
Vivo Pad6 Pro se začne příští týden prodávat na čínském trhu v přepočtu za 16 tisíc korun i s daní v případě základní varianty 256+8 GB. Naopak vrcholná varianta 512+16 GB vyjde na bezmála 24 tisíc korun i s daní. Zda se s novinkou setkáme i na českém trhu, není v tuto chvíli známo.
Technické parametry Vivo Pad6 Pro 512+16 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|297 × 199,8 × 6,2 mm, 663 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 13,2" (? × ? px)
|Fotoaparát
|13 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ?, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ?
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|13 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
2512 x 3840 tedy 4K.
