Chytrá AI, která umí česky: OriginOS 6 dělá z Viva V70 „stroj“ na produktivitu

U moderních smartphonů víceméně jakékoliv třídy je podstatným rozhodovacím kritériem v rámci nákupu samotný software, tedy operační systém a především nadstavba v případě zařízení s Androidem. Zákazníci přitom řeší hned několik různých faktorů, jako je délka podpory, nejrůznější funkce a vychytávky, či přehlednost. Samotný systém a jeho optimalizace má také velký vliv na to, jak plynule se zařízení používá, jak dlouho vydrží na baterii, a v neposlední řadě i to, jaké možnosti úprav uživateli nabízí. Jak si v tomto ohledu vede nové Vivo V70?
Vivo V70 je horká novinka střední třídy, která nás v rámci prvních dojmů zaujala například přítomností ultrazvukové čtečky otisků prstů nebo 6 500mAh baterií a fotoaparáty s logem Zeiss. V případě systému pak můžete počítat s Androidem 16 a nadstavbou OriginOS 6, která po dobu testování obdržela každý měsíc aktuální bezpečnostní záplaty a například i u dlouhodobě testovaného Viva X200 Pro můžeme potvrdit příkladné aktualizace.
OriginOS 6 vizuálně působí líbivě a výrobce u tohoto modelu garantuje hned 4 velké aktualizace operačního systému a 6 let bezpečnostních záplat. I v roce 2030 tak budete mít aktuální verzi Androidu a ještě do roku 2032 budete dostávat bezpečnostní aktualizace, které jsou důležité mj. pro mobilní bankovnictví a další citlivé aplikace.
Nadstavba OriginOS 6 také přináší oproti předešlým verzím rychlejší spouštění aplikací, ale také schopnost je udržet spuštěné na pozadí bez zpomalování telefonu, což můžeme z používání potvrdit. Ani při rychlém přepínání mezi jednotlivými aplikacemi (svajpováním horizontálně ve spodní části displeje) se nesetkáte s žádným zadýcháním či opětovným načítáním aplikací, jako jsou Mapy Google, internetový prohlížeč, Facebook apod. A samozřejmě neschází ani praktické vychytávky, jako je například možnost regulovat intenzitu přisvícení ve čtyřech krocích nebo gesta, jako je přejetí třemi prsty po displeji směrem dolů, čímž lze zachytit rychlý screenshot. Prvek Origin Island pak pracuje s průstřelem v displeji a umí nabídnout kontextové možnosti pro aplikaci, jako například hotspot, diktafon, hudební přehrávač nebo funkci VivoShare, kterou lze používat i s iPhony.
Z námi nejčastěji používaných aplikací stojí rozhodně za zmínku diktafon s funkcí AI přepisu záznamu, která funguje v českém jazyce, a funguje velmi přesně, tj. přepis odpovídá zvukovému záznamu. V praxi si takto můžete přepisovat například záznamu schůzek a následně si nechat připravit souhrn. AI také dokáže stylisticky vylepšovat text, případně jej překládat do cizích jazyků. I v tomto ohledu je nutné vyzdvihnout, že vše funguje velmi dobře. Následně lze text například rovnou exportovat do Wordu či jako prostý text.
Právě souhrn těchto AI funkcí dokáže reálně pomáhat při práci se záznamy, ať už v podobě audia či videa, ale také tvorbou poznámek apod. OriginOS 6 však také myslí na soukromí, kdy lze využít dedikovaný prostor pro soukromá data. Potěší i praktická funkce v podobě možnosti klonování aplikací, což se hodí u takových, které nepodporují přepínání účtů (v rámci jedné aplikace). Hráči pak ocení i Ultra herní režim a nebo třeba také zobrazení tzv. virtuální grafické karty.
Vivo V70
|Rozměry
|157,5 × 74,3 × 7,4 mm, 187 g
|Displej
|OLED, 6,59" (2 750 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 512 GB
|Akumulátor
|6 500 mAh
AI vylepšená verze textu s využitím Viva V70 (funkce „Zdokonalit“)
U moderních smartphonů, napříč všemi třídami, hraje klíčovou roli software – tedy operační systém a v případě Androidu především uživatelská nadstavba. Zákazníci se při výběru zaměřují na řadu kritérií, jako je délka softwarové podpory, rozmanitost funkcí a vychytávek, přehlednost uživatelského prostředí, a pro některé je zcela zásadní i provázanost s ekosystémem daného výrobce. Optimalizace systému má navíc podstatný vliv na plynulost používání, výdrž baterie a možnosti uživatelských úprav. Jak si v tomto ohledu vede nové Vivo V70?
Vivo V70, žhavá novinka střední třídy, nás při prvním seznámení zaujala ultrazvukovou čtečkou otisků prstů, robustní 6500mAh baterií a fotoaparáty pyšnícími se logem Zeiss. Systémově se můžete těšit na Android 16 s nadstavbou Origin OS 6. Během našeho testování jsme zaznamenali pravidelné měsíční bezpečnostní aktualizace, což je trend potvrzený i u dlouhodobě testovaného modelu Vivo X200 Pro, kde je aktualizační politika skutečně příkladná.
Origin OS 6 se vizuálně prezentuje velmi líbivě a výrobce u tohoto modelu garantuje hned čtyři velké aktualizace operačního systému a šest let bezpečnostních záplat. To znamená, že i v roce 2030 budete mít k dispozici aktuální verzi Androidu a bezpečnostní aktualizace, klíčové například pro mobilní bankovnictví a další aplikace, budete dostávat až do roku 2032.
Nadstavba Origin OS 6 přináší oproti předchozím verzím znatelně rychlejší spouštění aplikací a zároveň je dokáže efektivně udržovat spuštěné na pozadí bez jakéhokoli zpomalení telefonu, což můžeme z vlastní zkušenosti potvrdit. Ani při rychlém přepínání mezi jednotlivými aplikacemi (pomocí horizontálního swajpování ve spodní části displeje) se nesetkáte s prodlevami či opětovným načítáním, ať už jde o Mapy Google, internetový prohlížeč nebo Facebook. Nechybí samozřejmě ani praktické vychytávky, jako je čtyřstupňová regulace intenzity přisvícení nebo gesta, například potažení třemi prsty směrem dolů pro rychlý screenshot. Zmínit musíme i prvek Origin Island, který využívá průstřel v displeji k nabídnutí kontextových funkcí pro aplikace, například hotspot, diktafon, hudební přehrávač nebo funkci VivoShare, jež je kompatibilní i s iPhony.
Mezi námi často používanými aplikacemi si zaslouží vyzdvihnout diktafon s funkcí AI přepisu záznamu, který funguje v českém jazyce s vysokou přesností, odpovídající zvukové stopě. V praxi tak můžete snadno přepisovat záznamy schůzek a nechat si následně připravit souhrn. Umělá inteligence navíc dokáže text stylisticky vylepšovat nebo překládat do cizích jazyků, přičemž i zde jsou výsledky vynikající. Přepsaný text lze následně exportovat například přímo do Wordu nebo jako prostý text.
Právě souhrn těchto AI funkcí představuje reálnou pomoc při práci se zvukovými i obrazovými záznamy a také při tvorbě poznámek. OriginOS 6 však klade důraz i na soukromí, a proto nabízí dedikovaný prostor pro citlivá data a praktickou funkci klonování aplikací. Ta je ideální pro ty, které nepodporují přepínání účtů v rámci jedné aplikace, nebo pro zjednodušení přístupu mezi dvěma účty. Hráči pak ocení Ultra herní režim a virtuální grafickou kartu.
