Vybrali jsme pro vás TOP 5 vlastností Vivo V70

V redakci již nějakou dobu testujeme Vivo V70, novinku střední třídy, která si bere inspiraci z výrazně dražších modelů a snaží se přenést jejich klíčové vlastnosti do cenově dostupnějších pater. Už před samotnou recenzí je zřejmé, že nejde jen o papírové ambice – Vivo V70 působí velmi vyváženě a v několika oblastech dokáže více než příjemně překvapit. Dnes se proto podíváme na TOP 5 vlastností, díky kterým si tento smartphone zaslouží i vaši pozornost.
1) Prémiové zpracování a odolnost IP68/IP69
Vivo V70 působí už při prvním uchopení velmi povedeným dojmem a bez problému by obstál i mezi dražší konkurencí. Sází na hliníkové rámečky a skleněná záda, přičemž obě plochy mají matnou úpravu, která nejen dobře vypadá, ale je i praktická při každodenním používání. Telefon tak rozhodně nepůsobí lacině a zároveň se na něm zbytečně nedrží otisky prstů.
Velmi příjemně překvapí i samotná ergonomie. Vivo V70 se dobře drží, nepůsobí přehnaně robustně a díky vyvážené konstrukci se pohodlně ovládá i jednou rukou. V rámci střední třídy pak potěší také kvalitní haptická odezva, která umocňuje celkově prémiový dojem z používání. Třešničkou na dortu je pak odolnost IP68 a IP69 – tedy kombinace, kterou běžně vídáme spíše u vlajkových lodí. Telefon tak zvládne nejen ponoření do vody, ale i náročnější podmínky, jako je horká voda pod vysokým tlakem.
2) Displej s tenkými rámečky a ultrazvukovou čtečkou
Na povedené zpracování plynule navazuje i displej, který patří k hlavním tahákům Vivo V70. Novinka nabízí 6,59" panel, jenž představuje ideální kompromis mezi dostatečně velkou zobrazovací plochou a stále rozumnými rozměry zařízení. Velmi luxusně působí především extrémně tenké rámečky o tloušťce pouhých 1,25 milimetru, díky nimž telefon na první pohled zaujme moderním vzhledem.
Displej ale nezaujme jen designem, ale i samotnými parametry. Nabízí nadprůměrné rozlišení 2 750 × 1 260 pixelů, jemnost 459 PPI a maximální jas až 5 000 nitů, takže je bez problémů čitelný i na přímém slunci. Opravdu výrazným benefitem je ultrazvuková čtečka otisků prstů, která je rychlá, přesná a funguje spolehlivě i v situacích, kdy máte prsty mokré nebo zpocené. Jde o detail, který výrazně zvyšuje komfort při každodenním odemykání.
3) Obří 512GB úložiště a výbava, která myslí na budoucnost
Vivo V70 přichází na český trh s jedinou paměťovou variantou, která ale uspokojí i náročnější uživatele. K dispozici je totiž rovnou 512GB úložiště typu UFS 4.1, což je v této třídě velmi příjemný nadstandard. V praxi to znamená dostatek prostoru pro fotografie, videa ve vysokém rozlišení i větší množství aplikací bez nutnosti neustálého řešení volného místa.
Rychlé úložiště se navíc pozitivně promítá i do celkové svižnosti systému. Otevírání aplikací je okamžité, práce se soubory plynulá a telefon celkově působí velmi responzivně. Vivo V70 tak i v této oblasti potvrzuje, že se nesnaží jen „dohnat“ konkurenci, ale v některých ohledech ji dokáže i překonat.
4) Fotovýbava ZEISS s 3× teleobjektivem a 4K videem
Velmi silnou stránkou Vivo V70 je bezpochyby také fotoaparát, na jehož vývoji se podílela společnost ZEISS. Telefon nabízí 50Mpx hlavní snímač se světelností f/1,57, optickou stabilizací a PDAF ostřením. Doplňuje jej 50Mpx 3× teleobjektiv s ohniskem 73 mm a rovněž optickou stabilizací, stejně jako 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv.
Právě přítomnost teleobjektivu je v této třídě velkým plusem. Skvěle se hodí nejen pro přiblížení vzdálenějších scén, ale i pro portrétní fotografii, kde delší ohnisko přirozeně pracuje s perspektivou a dodává snímkům profesionálnější vzhled. Vivo navíc přidává portrétní efekty ZEISS i režim AI Stage Mode, který pomáhá při focení koncertů nebo jiných náročných scén s komplikovaným osvětlením.
Potěší také 50Mpx selfie kamera s automatickým ostřením, která zajišťuje ostré snímky i při změně vzdálenosti. Fotoaplikace působí svižně a nabízí řadu režimů, jako Jídlo, Momentka, Superúplněk nebo Duální zobrazení, takže si na své přijdou jak běžní uživatelé, tak ti, kteří rádi experimentují. Na výsledky z fotoaparátů se můžete podívat v našem nedávném článku.
Za zmínku stojí i video, kde Vivo V70 posouvá řadu V zase o krok dál. Novinka zvládá záznam ve 4K při 60 FPS, což ocení nejen tvůrci obsahu, ale i běžní uživatelé, kteří chtějí mít z dovolené nebo koncertu co nejkvalitnější a plynulý záznam.
5) Velká baterie a rychlé nabíjení
Celkový dojem z telefonu pak podtrhuje baterie, která patří k dalším výrazným lákadlům. Vivo V70 je vybaveno 6 500mAh článkem s křemíkovou technologií, což slibuje nadstandardní výdrž i při náročnějším používání. V praxi tak telefon bez problémů zvládne celý den s velkou rezervou, a často i déle.
Na výdrž plynule navazuje také rychlé 90W drátové nabíjení, které výrazně zkracuje dobu strávenou u zásuvky. I když zde chybí bezdrátové nabíjení, kombinace vysoké kapacity a rychlého doplnění energie dává v reálném používání velmi dobrý smysl.
Vivo V70
|Rozměry
|157,5 × 74,3 × 7,4 mm, 187 g
|Displej
|OLED, 6,59" (2 750 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 512 GB
|Akumulátor
|6 500 mAh