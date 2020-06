Přinese iOS 14 konečně podporu přehrávání YouTube obsahu ve 4K?

Uživatelé, kteří na svých iPhonech testují nejnovější beta verzi iOS 14, si všimli zajímavé novinky. Videa přehrávaná v aplikaci YouTube lze totiž nově zobrazit až v rozlišení 2160p (4K).

First: MKBHD video, maxed out at 1080p, AVC1



Second: 4K60 HDR video, maxed out at 2160p60 HDR, VP9



Third: 8K60 HDR video, maxed out at 2160p60 HDR, VP9

-

Seems like iOS Youtube finally supports high res playback for VP9 codec pic.twitter.com/bfQr76WMGn