Tim Cook oficiálně oznámil, že se za týden dočkáme nového zařízení Apple

Jak upozornil The Verge, Tim Cook na sociální síti X oznámil, že Apple ve středu 19. února představí nové zařízení. „Připravte se na setkání s nejnovějším členem rodiny,“ uvedl šéf největší firmy na světě, který k příspěvku přidal GIF logem Apple.

Get ready to meet the newest member of the family.



Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu