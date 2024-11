Apple by brzy mohl představit vlastní modem. V čem bude jedinečný?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Apple je kromě mnoha specifik známý také svým dlouhodobým cílem být co nejvíce soběstačný v oblasti komponent, nad kterými chce mít co největší kontrolu. V rámci úspory nákladů, zvýšení energetické efektivity i výkonu různých komponent tak například již několik let úspěšně produkuje vlastní čipsety pro zařízení Mac a pochopitelně také iPhony, iPady či chytré hodinky Apple Watch. Brzy bychom se přitom měli dočkat také uvedení vlastního 5G modemu, na kterém Apple pracuje již několik let a jehož vývoj podle všeho trval déle, než cupertinská společnost původně předpokládala.

Největší přednost? Energetická (ne)náročnost

Jelikož své plány Apple nijak nekomentuje, můžeme vycházet pouze z různých úniků. Start vývoje vlastního modemu měl začít v roce 2019, kdy Apple odkoupil modemovou divizi společnosti Intel přibližně za 24 miliard korun. Postupem let se však podle více zdrojů Applu v oblasti vývoje příliš nedařilo. Prototypy měly pomalou rychlost a byly náchylné k přehřívání, rozhodně tedy nemohla být řeč o náhradě Applem využívaných 5G modemů od Qualcommu za vlastní. To se ovšem podařilo změnit a podle všeho bychom se měli dočkat prvního nasazení 5G modemu od Applu v příštím roce.

Tento čip s interním označením „V59“ nebo také „Centauri“ je přitom zajímavý tím, že dokáže zajistit konektivitu hned na několika úrovních. Kromě 5G sítí zvládá také Wi-Fi, Bluetooth i GPS a především by měl drasticky snížit nároky na baterii. Extrémně energeticky efektivní pak má být především v režimu Low Power, tedy režimu pro šetření baterie.

Prvním zařízením, kde by se měl tento nový modem objevit, se má stát chystaný iPhone SE, jehož uvedení bychom se měli dočkat v první polovině roku 2025. V rámci uvedení klasické řady iPhonů 17 by měl novým modemem disponovat alespoň jeden model, a to zřejmě tenký iPhone 17, který by mohl mít tloušťku okolo 6 milimetrů a zřejmě tedy i menší baterii. Energeticky efektivní součástky tak mohou hrát klíčovou roli, ale po stránce výkonu modemu jako takového stále nemá být srovnatelný s modemy od Qualcommu. Proto budou mít přinejmenším modely Pro stále čipy od Qualcommu.

Nový modem by se později mohl objevit také v hodinkách Apple Watch, uvádí 9to5Mac.