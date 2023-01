Před 16 lety se světu představil první Apple iPhone

Fotografie: Apple

Vzpomenete si, jaký telefon změnil segment mobilů na tolik, že lze bez ostychu říkat doba před a doba po? Jednoznačně může být řeč o iPhonu, jehož světová premiéra proběhla 9. ledna 2007, což znamená, že dnes od té doby uplynulo již 16 let.

Jinými slovy, Apple představil produkt, který se zcela vymykal zaběhlé konkurenci. Důkazem budiž fakt, že na nástup iPhonů nedokázal žádný jiný výrobce adekvátně reagovat několik let. Například první schopné telefony s Androidem se světu ukázaly až o tři roky později a snaha tehdejší světové jedničky v podobě finské Nokie byla marná tak dlouho, až vše vyústilo v konec legendárního výrobce.

Z dnešního pohledu je již první iPhone, co se výbavy týče, úsměvné zařízení. Miniaturní 3,2" displej, pouze 2megapixelový fotoaparát, který neuměl natáčet video, a dokonce pouze podpora 2G sítí. Mnohé z těchto vlastností byly pozadu i v roce 2007. Tehdy telefony vyšších kategorií nabízely podporu 3G, uměly nahrávat videa a ničím specifickým nebyly fotoaparáty s vyšším rozlišením či autofocusem.

Oproti dnešní době, kdy se nový model iPhonu začne prodávat do jednoho či dvou týdnů, si první zájemci před 16 lety museli výrazně počkat. Uvedení do prodeje v USA totiž Apple naplánoval až na 29. červen, tedy o téměř půl roku později. Na českém trhu se dokonce neobjevil vůbec, avšak do redakce doputoval a my jsme ho mohli vyzkoušet.