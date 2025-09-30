Nafouknutá baterie chytrého prstenu poslala muže do nemocnice

Známe to skoro všichni. U starších zařízení s akumulátorem obvykle poznáme konec jeho životnosti tak, že se lidově řečeno nafoukne. Elektrolyt v baterii začne uvolňovat plyn a ten pak způsobí vyboulení obalu baterie, případně i popraskání zadního krytu. Obvykle se doporučuje takovýto akumulátor dále nenabíjet a nechat ho vyměnit, protože toto je jasná známka toho, že baterie dosloužila S novým druhem nositelné elektroniky však mohou přijít i velmi nepříjemné následky. O tom se přesvědčil technický youtuber Daniel ze ZONEofTECH sdílel děsivé utrpení na X a zveřejnil fotografie prstenu, který je viditelně vypouklý a způsobuje bolest.
Ahhh…this is…not good.— Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025
My Samsung Galaxy Ring’s battery started swelling. While it’s on my finger 😬. And while I’m about to board a flight 😬
Now I cannot take it off and this thing hurts.
Any quick suggestions @SamsungUK @SamsungMobileUS? pic.twitter.com/LOO1kSlQUw
Načasování nemohlo být horší. Stalo se to těsně předtím, než se chystal nastoupit do letadla. Vyzkoušel všechno od mýdla a vody po krém na ruce, ale nic nezabralo. Ve skutečnosti pokusy o odstranění jen způsobily, že baterie ještě více zvětšila svůj objem. Nakonec mu bylo odepřeno nastoupit na palubu a musel do nemocnice, kde lékaři použili led a lékařské mazivo, aby prsten odstranili. Na detailních záběrech prstenu Galaxy Ring je jasně vidět vnitřní část prstenu, kde je umístěna baterie, která se rozšiřuje a vtlačuje materiál do prstu. Konkávní vnější průměr rozhodně neposkytuje baterii žádný prostor pro rozšíření směrem ven a titan se jen tak nepoddá.
Nejedná se o ojedinělý incident. Před několika měsíci jiný uživatel Redditu nahlásil podobné problémy s bobtnající baterií u svého Galaxy Ringu po pouhých třech týdnech používání. Danielův prsten používal od ledna 2025, takže vydržel déle, ale skutečnost, že mu nabobtnal, když ho měl na prstu, je děsivá. Nikdo nechce, aby mu prst utrhla explodující baterie, a i když se to v tomto případě nestalo, nabobtnalé lithium-iontové baterie mohou potenciálně vzplanout nebo explodovat.
Samsung poskytl webu 9to5google.com (9to5google.com) vyjádření. Tvrdí v něm, že bezpečnost zákazníků je jejich nejvyšší prioritou. Společnost uvedla, že podobné zkušenosti jsou extrémně vzácné, a doporučila použít k odstranění zaseknutého kroužku mýdlo a vodu nebo studenou vodu. Tato rada však příliš nepomůže, když baterie aktivně zvětšuje svůj objem.
Načíst všechny komentářePřidat názor