Používáte Samsung Galaxy A52s? Nyní nastal vhodný čas jej vyměnit

Samsungy řady Galaxy A platí za velice oblíbené modely střední třídy. Svědčí o tom zpravidla velmi dobrá čísla prodejnosti. Platilo to samozřejmě i o vskutku povedeném kousku Galaxy A52s 5G, který byl světu představen v srpnu 2021. Tehdy zaujal výkonným procesorem Snapdragon 778G, zvýšenou odolností či sestavou kvalitních fotoaparátů. Hlavní 64megapixelový snímač se mohl pochlubit optickou stabilizací obrazu.
Telefon svou životní pouť odstartoval s operačním systémem Android 11 a dle příslibu obdržel tři velké aktualizace, což znamenalo stopku na Androidu 14. Následně ještě mobil dostával bezpečnostní záplaty, ale i tomu je už konec. Po 4 letech jej Samsung vyřadil ze seznamu podporovaných zařízení. V praxi to znamená, že už s největší pravděpodobností žádná další aktualizace softwaru nedorazí.
Z důvodu zmíněného konce aktualizací bezpečnostních záplat nastal ideální čas na to, uvažovat nad obměnou mobilního telefonu. Pokud samozřejmě ještě Samsung Galaxy A52s 5G používáte. Bez bezpečnostních aktualizací se totiž mobil do budoucna může stát nebezpečným, zejména v případě, že využíváte například bankovní aplikace.
Samsung Galaxy A52s 5G 128+6 GB
|Rozměry
|159,9 × 73,6 × 8,4 mm, 187 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|64 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 778G,
|Paměť
|RAM: 6 GB, úložiště: 128 GB, microSDXC
|Akumulátor
|4 500 mAh
