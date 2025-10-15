mobilenet.cz na sociálních sítích

Používáte Samsung Galaxy A52s? Nyní nastal vhodný čas jej vyměnit

Michal Pavlíček
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Samsung u tohoto modelu ukončil softwarovou podporu
  • Na mobil tak nebudou vydávány ani bezpečnostní záplaty

Samsungy řady Galaxy A platí za velice oblíbené modely střední třídy. Svědčí o tom zpravidla velmi dobrá čísla prodejnosti. Platilo to samozřejmě i o vskutku povedeném kousku Galaxy A52s 5G, který byl světu představen v srpnu 2021. Tehdy zaujal výkonným procesorem Snapdragon 778G, zvýšenou odolností či sestavou kvalitních fotoaparátů. Hlavní 64megapixelový snímač se mohl pochlubit optickou stabilizací obrazu.

Samsung Galaxy A52s

Telefon svou životní pouť odstartoval s operačním systémem Android 11 a dle příslibu obdržel tři velké aktualizace, což znamenalo stopku na Androidu 14. Následně ještě mobil dostával bezpečnostní záplaty, ale i tomu je už konec. Po 4 letech jej Samsung vyřadil ze seznamu podporovaných zařízení. V praxi to znamená, že už s největší pravděpodobností žádná další aktualizace softwaru nedorazí.

Z důvodu zmíněného konce aktualizací bezpečnostních záplat nastal ideální čas na to, uvažovat nad obměnou mobilního telefonu. Pokud samozřejmě ještě Samsung Galaxy A52s 5G používáte. Bez bezpečnostních aktualizací se totiž mobil do budoucna může stát nebezpečným, zejména v případě, že využíváte například bankovní aplikace.

Samsung Galaxy A52s 5G 128+6 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy A52s 5G 128+6 GB

Rozměry159,9 × 73,6 × 8,4 mm, 187 g
DisplejSuper AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px)
Fotoaparát64 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 778G,
PaměťRAM: 6 GB, úložiště: 128 GB, microSDXC
Akumulátor4 500 mAh
Diskuze ke článku
Prcko Prcko
Prcko Prcko
Mám jeden doma a po tých rokoch už takmer nepoužiteľný ani po factory resete. Kolega tiež musel meniť. Z tohoto pohľadu sľubované aktualizácie pre túto skupinu telefónov sú úplne zbytočné.
