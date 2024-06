Popularitu chytrých přívěsků pomohl nastartovat (podobně jako u mnoha dalších produktů) Apple s jeho AirTagem, který si ale i více než po třech letech od uvedení na trh stále drží relativně vysokou (doporučenou) cenu necelých 900 Kč. Pokud jste vlastníky iPhonu a zároveň i zákazníky operátora O2 využívající benefitu Unity, nabízí se vám nyní velmi zajímavá příležitost, jak si pořídit chytrý přívěsek s funkcemi AirTagu za výrazně nižší cenu.

V posledních letech jsme si zvykli na to, že „operátorského hardwaru“ je spíše pomálu a brandovaným telefonům již takřka odzvonilo. V oblasti chytrých přívěsků se angažoval Vodafone, který však relativně brzy po uvedení stáhl Curb z trhu. O2 je tak v současnosti jediným operátorem v ČR, který se může chlubit vlastním „tagem“.

Technické parametry O2 tag

Materiál plast Hmotnost 10 g Rozměry 32 × 32 × 5 mm Barevná provedení bílá Připojení Bluetooth LE Baterie vyměnitelná (CR2032) Odolnost dle IPX5 Výdrž až 360 dní

Obsah balení: poutko i baterie

Balení O2 tagu obsahuje vše potřebné a ještě něco „navrch“, což je v tomto případě silikonové poutko s otvorem pro zavěšení na klíčky či kamkoliv jinam. Jedná se o milou maličkost, která může budoucím zákazníkům ušetřit pár korun, jež by jinak vynaložili k nákupu pouzdra/obalu. Baterie v přívěsku je klasicky „odpojena“ pomocí plastové pásky, kterou stačí vysunout, čímž se přívěsek probudí k životu a následně je možné jej spárovat.

Líbilo se nám v balení rovněž silikonové pouzdro s otvorem

již nainstalovaná baterie

Konstrukce: malý, ale odolný

O2 tag je velmi podobný AirTagu nejen po stránce funkcí, ale také designu, jedná se totiž o miniaturní „kolečko“ bez poutka. Na rozdíl od AirTagu tento přívěsek nemá žádnou lesklou/chromovanou část a spoléhá pouze na matný plast s relativně decentním logem operátora. Bílá barva je pak praktická z hlediska snadné dohledatelnosti v batohu/tašce, ostatně je to jeden z důvodů, proč se stále většina sluchátek vyrábí v bílé barvě. Vůbec bych se však nedivil (a také bych toto rozhodnutí uvítal), kdyby O2 postupem času rozšířilo nabídku i o jiné barvy. Přeci jen by někomu mohl více vyhovovat například šedý či černý O2 tag. Absenci poutka každopádně nahradí již zmíněné přiložené pouzdro s otvorem, jež je z měkkého silikonu a domnívám se, že bude mít postupem času tendenci žloutnout, i když v mém případě strávilo většinu času v temných útrobách batohu, a zůstalo tak relativně bílé.

Kromě loga operátora si lze na přední straně všimnout také malé zdířky, pod níž je reproduktor. Hlasitost vyzvánění přívěsku je přitom dostatečně vysoká na to, abyste jej uslyšeli i v případě, že by například zapadnul do sedačky apod. Nedávno testovaný Eufy SmartTrack Link je však podle mého názoru i přesto ještě o něco hlasitější. Po stránce odolností O2 slibuje splnění normy IPX5. O2 tag je na tom tedy lépe než zmíněný Eufy SmartTrack Link, avšak hůře než třeba Galaxy SmartTag2 či Apple AirTag. Vzhledem k ceně je podle mě však odolnost více než dostačující. K výměně baterie, s níž O2 tag zvládne (dle výrobce) až jeden rok provozu, je potřeba přívěsek rozlousknout (ideálně pomocí plastového nástroje) a poté znovu složit dohromady a zacvaknout. Vzhledem ke konstrukci se na přívěsku nenachází žádná fyzická tlačítka.

Pokud se rozhodnete nosit O2 tag například na klíčcích od automobilu, rozhodně se nemusíte obávat hmotnosti. Přívěsek samotný váží 10 gramů a s nasazeným silikonovým pouzdrem rovných 12 gramů. „Zvýšená“ hmotnost klíčků tak nepředstavuje žádný problém.

Líbilo se nám praktický matný design a nízká hmotnost

hlasitý reproduktor

odolnost dle IPX5

Nelíbilo se nám v současnosti k dispozici pouze v bílé barvě

Konektivita a funkce: AirTag s drobným rozdílem

O2 tag nijak neskrývá, že se jedná o zařízení určené pro majitele iPhonů, jimž poslouží velmi dobře, neboť je funkcemi v podstatě identickou kopií AirTagu. Na mobilenet.cz jsme vám přinesli již několik recenzí chytrých přívěsků, a tak vás jistě nepřekvapí, že primárně má přívěsek posloužit k dohledávání ztracených předmětů.

Samozřejmě si lze skrze chytře ukrytý přívěsek třeba i zvýšit bezpečnost vašeho vozu v případě odcizení, kdy může pomoci s dohledáním. O2 tag si rovněž můžete dle libosti pojmenovat, abyste například věděli, že je konkrétní přívěsek přidělený ke klíčkům, batohu, automobilu apod., případně jej používat ve sdíleném režimu s dalšími majiteli zařízení od Applu. Zkrátka vše, na co jste zvyklí z AirTagu.

Jediný rozdíl mezi AirTagem a O2 tagem tkví v absenci technologie UWB.

Jediný rozdíl mezi AirTagem a O2 tagem tak tkví pouze v absenci technologie UWB, pomocí níž by bylo možné přívěsek vyhledávat na velmi přesné úrovni (typicky v domácnosti), s ohledem na cenu je to však naprosto pochopitelné. Navíc je pravdou, že u většiny obdobných pátrací akcí je praktičtější se orientovat podle zvukového signálu, který umí přívěsek emitovat. Výtek nemám ani k udávané živnosti až jeden rok, která je pro tyto přívěsky standardem a považuji ji za více než dostačující.

Líbilo se nám dostačující dosah

dlouhá výdrž na baterii

funguje stejně jako AirTag

Zhodnocení

O2 tag je perfektní volbou pro všechny majitele iPhonů, kterým se dostane víceméně identických funkcí a výbavy, jaké najdou u dražšího AirTagu a další konkurence. Naprostou povinností je pak O2 tag pro zákazníky O2 využívajících benefitu Unity (tj. také služeb AirBank), kteří si mohou v současnosti pořídit extrémně výhodné balení tří přívěsků O2 tag za 399 Kč. Tím se dostanou na cenu 133 Kč za přívěsek, což je skutečně neodolatelná nabídka, nákup tak mohu vřele doporučit. Za jedinou drobnou nevýhodu lze snad považovat pouze bílé provedení, věřím však, že i to se v budoucnu změní a O2 bude nabízet více odstínů.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz