Místo hesla selfie video? Google zavádí přihlašování obličejem

Google spouští novou bezpečnostní možnost pro přihlašování a obnovu uživatelských účtů (viz blog.google). Uživatelé si nově mohou jako ověřovací prvek nastavit krátké selfie video. Novinka má sloužit jako záložní metoda v případech, kdy zapomenete heslo, ztratíte přístup ke svému běžnému telefonu nebo nemáte po ruce důvěryhodné zařízení.
Nastavení funkce probíhá přímo v nastavení zabezpečení účtu. Podle pokynů na obrazovce provedete několik jednoduchých pohybů hlavou do stran, aby kamera zachytila obličej z různých úhlů. Při budoucím pokusu o přihlášení pak systém pořídí nové video a porovná ho s dříve uloženým záznamem. Aby Google zabránil zneužití pomocí statických fotek nebo pokročilých deepfake videí, vyžaduje během přihlašování živá gesta, například otočení hlavy či mrknutí, čímž ověřuje, že před kamerou skutečně stojí živý člověk.
Google zdůrazňuje, že uložená videa jsou šifrována a slouží výhradně k účelům ověření identity. Uživatelé mají nad svými daty plnou kontrolu a uložené selfie video mohou z nastavení účtu kdykoli smazat. Funkce je postupně rozšiřována mezi uživatele běžných osobních účtů, zatímco pro firemní účty Google Workspace, dětské účty nebo profily zapojené do programu pokročilé ochrany dostupná není.