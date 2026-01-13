Používáte Revolut? Můžete si na 2 měsíce vyzkoušet AI Perplexity Pro

Umělá inteligence se na nás valí ze všech stran. Využívá ji už skoro každý, možná i vy, aniž byste si to uvědomovali. Mezi ty nejvíce známé služby patří ChatGPT nebo Gemini, které je nedílnou součástí všech nových telefonů s Androidem. Ve většině případů jsou však bezplatně k dispozici buď jen v omezené míře použití, nebo například jen jako textoví asistenti. Čas od času však získáte možnost využívat pokročilejší umělou inteligence i bezplatně.
Například k produktům T Phone 3 a T Tablet 2 vám T-Mobile dává bezplatně 18 měsíců umělé inteligence Perplexity Pro. Abyste ji mohli zkusit, nemusíte si nutně kupovat přístroje s logem T-Mobilu. Obdobnou akci přináší rovněž Revolut (viz revolut.com). Pakliže máte tarif Revolut Standard, můžete si umělou inteligenci Perplexity Pro vyzkoušet na 2 měsíce zcela bezplatně. Jde o AI, která umožňuje textovou komunikaci, pokročilou práci se zdroji, tvorbu grafů či grafických návrhů včetně obrázků a fotografií.
Perplexity Pro lze využívat v prohlížeči, případně samozřejmě ve formě aplikace ve vašem telefonu. Akci můžete využít přímo z aplikace Revolut, kde vám možná bude i automaticky nabídnuta. Následně si musíte v Perplexity vytvořit účet, nebo se přihlásit ke stávajícímu. Akci lze totiž využít i v případě, že už účet máte, ale ještě jste nikdy neměli placenou variantu Pro či vyšší. Nabídka od Revolutu je platná až do 4. února 2026.