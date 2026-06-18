Revolut znovu útočí, v další zemi nabídne opravdu levný neomezený tarif

Revolut už dávno není jen aplikace na směnu peněz, placení v zahraničí nebo vedení účtu. Fintechová společnost postupně zkouší zasahovat i do oblastí, kde byste ji ještě před pár lety možná nečekali. Jednou z nich jsou mobilní služby. Po Velké Británii a Polsku se Revolut Mobile rozšiřuje do další evropské země, konkrétně do Nizozemska, kde se chce postavit klasickým operátorům hlavně cenou a jednoduchostí.
Nizozemští zákazníci si mohou vybrat ze dvou měsíčně obnovovaných tarifů bez dlouhého závazku. Základní varianta stojí 9,99 eur měsíčně, tedy zhruba 250 korun, a obsahuje 20 GB dat použitelných v Nizozemsku i v rámci Evropského hospodářského prostoru. Součástí jsou také neomezené hovory a SMS v rámci Nizozemska. Po vyčerpání datového balíčku se připojení nezpomaluje, ale jednoduše zastaví, takže zákazník nemá riskovat nečekané poplatky.
Druhou variantou je tarif Unlimited. Ten běžně stojí 23,99 eur měsíčně, tedy přibližně 600 korun, ale v rámci zaváděcí nabídky jej lze získat za 19,99 eur měsíčně. Tato cena má platit pro zákazníky, kteří si tarif aktivují do 14. září 2026. Unlimited zahrnuje neomezená data, hovory i SMS v Nizozemsku, neomezené volání v rámci EHP a 40GB roamingový balíček pro evropské země.
Revolut Mobile funguje čistě digitálně přes eSIM a celé nastavení i správa probíhají přímo v aplikaci Revolut. V Nizozemsku služba běží ve spolupráci se společností 1GLOBAL a využívá 5G síť operátora KPN. Podle dostupných informací má maximální rychlost stahování dosahovat až 300 Mb/s. Pro uživatele to znamená, že nejde jen o cestovní eSIM s datovým balíčkem, ale o plnohodnotnou mobilní službu s lokálním číslem.
Vedle samotného tarifu chce Revolut lákat i na funkce navíc. Uživatelé mají možnost přidat si k hlavnímu tarifu další telefonní čísla, například pro oddělení pracovního a soukromého života. Součástí nabídky je také předplatné NordVPN a takzvaný messaging pass, který má umožnit základní nízkorychlostní připojení pro komunikační aplikace ve více než 140 zemích a oblastech.
Zajímavé je i srovnání s tamním trhem. Podle nizozemského Tweakers stojí srovnatelný měsíčně vypověditelný 20GB tarif přímo u KPN 24 eur měsíčně, zatímco neomezené tarify začínají na 30,50 eura. Revolut je tedy i po skončení zaváděcí akce výrazně levnější. Není tak překvapivé, že se společnost snaží mobilní služby prezentovat jako další součást svého ekosystému, ve kterém uživatel vedle plateb, směny měn nebo investic řeší i konektivitu.
Pro české zákazníky se zatím nic nemění. Revolut u nás nabízí cestovní eSIM datové balíčky, ale plnohodnotný mobilní tarif s českým číslem zatím dostupný není. Přesto je expanze zajímavým signálem. Pokud by Revolut Mobile někdy dorazil i do Česka, mohl by opět otevřít debatu o tom, proč jsou zdejší mobilní tarify ve srovnání s některými evropskými zeměmi stále tak drahé.