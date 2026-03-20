Pohodlnější sledování Reels? Instagram přináší vítanou novinku

Instagram přináší zajímavou funkci pro všechny, kteří rádi a často sledují videa zvaná Reels. K oznámení společnost Meta využila svou jinou sociální síť, a to Threads (viz threads.com). Nová funkce přináší možnost snadno a rychle pozastavit přehrávání právě spuštěného Reels. Pakliže nevíte, oč jde, vězte, že se jedná o spíše krátká videa, obvykle v délce několika desítek vteřin.
Doposud bylo k pozastavení nutné klepnout na displej a následně prst na displeji přidržet, což příliš praktické nebylo. Nově stačí na video pouze klepnout a dojde k jeho pozastavení. Současně se zhruba uprostřed displeje objeví dvě ikonky. První, větší video rovnou opětovně spustí, druhá a menší zcela vypne zvuk u přehrávaného videa. Zmíněné ztišení zvuku bylo dříve přístupné právě přes krátké klepnutí do displeje.
Nové ovládání u Reels je na Instagramu přístupné nejen ve webovém rozhraní, ale rovněž v aplikacích pro Android a iOS za předpokladu, že máte nejnovější aktualizaci.