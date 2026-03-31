Platili byste si za Instagram? Předplatné nabídne několik zajímavých funkcí navíc

Sociální sítě se mění a éra, kdy byly zcela zdarma výměnou za naše data, zřejmě pomalu končí. Poté, co Meta zavedla službu Meta Verified (modrý odznak značí ověření uživatele či profilu a prioritní podpora), přichází s dalším experimentem. Tentokrát se jmenuje Instagram Plus a není určen celebritám, ale běžným uživatelům, kteří chtějí mít nad svým profilem a soukromím větší kontrolu.
Instagram Plus je dle informací Matta Navarry (viz threads.com) zaměřen na funkční vylepšení samotné aplikace. Aktuálně probíhá testování v několika vybraných zemích, mezi které patří například Mexiko, Japonsko a Filipíny. Uživatelé se mohou těšit na celou řadu speciálních funkcí, z nichž po některých se volalo delší dobu, jiné budou pro někoho až trošku neobvyklé.
- Anonymní sledování Stories: Předplatitelé by měli mít možnost prohlížet si příběhy ostatních, aniž by se autorovi zobrazili v seznamu diváků. To dosud umožňovaly pouze pochybné aplikace třetích stran.
- Vyhledávání v divácích: Možnost rychle vyhledat konkrétní jméno v seznamu lidí, kteří viděli váš Příběh, namísto hledání v mnohdy nekonečném seznamu.
- Statistiky opakovaného zhlédnutí: Uvidíte, kolikrát si lidé váš příběh pustili znovu.
- Rozšířené seznamy přátel: Kromě stávajících „Blízkých přátel“ by mělo být možné vytvářet další specifické skupiny pro sdílení obsahu.
- Delší životnost Stories: Testuje se možnost ponechat příběhy viditelné déle než standardních 24 hodin bez nutnosti je ukládat do Výběrů (v originále Highlights).
Cena se v testovacích regionech liší, ale v přepočtu se pohybuje velmi nízko, zhruba mezi 25 a 50 Kč. Je však pravděpodobné, že pokud se funkce dostane na evropský nebo americký trh, cena bude o něco vyšší, podobně jako u jiných digitálních služeb. Lze tak odhadovat, že naprosté minimum by bylo 50 Kč měsíčně, ale možná i více.
Instagram Plus by se mohl hodit jednak tvůrcům, jednak i uživatelům, kteří chtějí striktně rozlišovat, který obsah kdo uvidí, a to díky možnosti vytvořit specifické seznamy svých sledujících.
V tuto chvíli je předčasné odhadovat, kdy by se Instagram Plus mohl dostat i k českým zájemcům. Meta totiž testuje spoustu věcí a ne vše se nakonec dočká globálního nasazení.