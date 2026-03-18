Podobní jako vejce vejci. MagSafe z iPhonu 17e lze dostat i do iPhonu 16e

Technici ze serveru iFixit (viz ifixit.com) provedli rozborku nového iPhonu 17e a dospěli k překvapivému závěru. Ukázalo se, že vnitřní konstrukce novinky je natolik podobná loňskému iPhonu 16e, že lze určité hardwarové funkce mezi telefony „přenášet“. Nejdůležitějším prvkem daného testu se stala víka pro magnetické bezdrátové nabíjení MagSafe.
iPhone 16e byl loni kritizován za absenci magnetického nabíjení MagSafe, neboť iPhony jej vyjma modelů SE měly již od řady 12. iPhone 17e tuto funkci již má a rozborka potvrdila, že cívka je pevně spojena se zadním skleněným panelem. Protože jsou šasi obou telefonů téměř identická, technici zkusili zadní panel z iPhonu 17e nasadit na starší iPhone 16e. Výsledek? iPhone 16e začal díky tomuto dílu bez problémů bezdrátově nabíjet, ačkoliv mu chybí softwarová animace MagSafe kruhu na displeji. Jelikož iPhone 16e nepodporuje standard Qi2, nedosahuje iPhone 16e ani po výměně výkonu 15 W.
Kromě cívky se ukázalo, že značná část interních dílů je zcela totožná a tedy zaměnitelná. Týká se to například základní desky nebo baterie s kapacitou 1 728 mAh. Naopak Face ID, ačkoli vypadá na pohled stejně, po záměně nefungovalo. Samotná čelní kamerka však ano. Navzdory tomu se iPhone 17e jeví jako velmi dobře opravitelný a díky značné shodě se starším iPhonem 16e by měl být dlouho dostatek náhradních dílů.