Bude mít iPhone 17e a jeho mise za nápravou starých hříchů šťastný konec?

iPhone 17e je teprve druhým modelem „e“, který však dorazil s poměrně velkými ambicemi napravit některé nedostatky iPhonu 16e a i tentokrát nabídnout lákavý poměr cena/výkon. Cenovka 16 990 Kč, která je mimochodem identická s MacBookem Neo, staví iPhone 17e do poměrně pozice cenově (relativně) dostupného zařízení, které má pomoci přetáhnout stále velké množství uživatelů starších iPhonů, jako například iPhone 7, 8 apod.
iPhone 17e, který je považován například za přímou konkurenci nedávno testovaného Pixelu 10a, je stále vybaven jen jednou hlavní kamerou, 60Hz obrazovkou i původním výřezem pro Face ID. Na druhou stranu mu nechybí moderní výkonný čip Apple A19, rozumné 256GB úložiště v základu i nové sklo Ceramic Shield 2. A první dojmy mohou být pro někoho stejně rozporuplné jako právě výbava.
iPhone 17e testujeme v bílém barevném provedení a je pravdou, že oproti Pixelu 10a je barevná paleta o něco menší. Stejně tak se nelze spoléhat na kompletně rovná záda, ale ani iPhone 17e na zádech logicky nehyzdí žádný výrazný hrb, nýbrž miniaturní objektiv. Záda jsou navíc oproti Pixelu 10a skleněná a celkově novinka působí příjemně kompaktně a dobře se drží v dlani. V této cenové relaci se rovněž jedná zřejmě o nejlepší smartphone stran haptické odezvy, pokud budeme srovnávat aktuální modely. Ideálním způsobem, jak si otestovat možnosti iPhonů v tomto ohledu, je speciální haptické demo pro film F1.
Kontroverzi v mnoha nepochybně vzbudí displej, 60Hz obnovovací frekvence i tloušťka rámečků. V tomto ohledu se výrobce opět odkazuje na cílovku, která by v rámci přechodu ze značně starších modelů neměla až tak „breptat“. Pokud však porovnáte iPhone 17e s iPhonem 17 Pro, okamžitě spatříte rozdíl v oblasti displeje. Ten může být částečně limitující i v případě, že rádi hrajete hry. Použitý čip sice nabídne brutální výkon a problém mu nedělají ani AAA tituly, ale právě displej vzhledem k výše uvedenému i úhlopříčce může představovat problém.
Výraznou novinkou, kterou však Apple uvedl už s iPhony 12, je technologie MagSafe. Tu nový iPhone 17e na rozdíl od iPhonu 16e podporuje, a problém tak není magneticky nabíjet nebo si jednoduše připevnit telefon v autě na magnetický držák. A jak iPhone 17e fotí? 48Mpx snímač s clonou f/1.6 disponuje optickou stabilizací i dvojnásobným zoomem „optické“ kvality, je však relativně malý (1/2,55"), a tak právě dvojnásobný výřez ze senzoru není tak dobrý jako v případě „základního“ iPhonu 17. Níže si můžete prohlédnout několik ukázkových fotek.
Apple iPhone 17e 256 GB
|Rozměry
|146,7 × 71,5 × 7,8 mm, 170 g
|Displej
|OLED, 6,1" (2 532 × 1 170 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 005 mAh