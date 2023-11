Covid-19 je podle Googlu oficiálně u konce. Z Androidu odstranil speciální funkci

Může se to zdát jako dávná minulost, ale v době největšího rozmachu pandemie koronaviru, která je již nějakou dobu mediálně výrazně upozaděna děním na Ukrajině a nyní i v pásmu Gazy, existovalo hned několik chytrých aplikací, jež měly za úkol vysledovat případný kontakt s nakaženými osobami. V České republice byla zřejmě tou nejoblíbenější a nejvíc medializovanou aplikace eRouška, možnost sledování výskytu nakažených však zavedl po nějaké době od vypuknutí pandemie i sám Google. Ve spolupráci s Applem tak uměly telefony s operačními systémy Android a iOS rovněž upozornit na nebezpečí nákazy. Komunikace mezi smartphony přitom probíhala skrze Bluetooth a na zařízeních s Androidem se objevila již v květnu 2020.

Nyní se tuto funkci po více než třech letech existence rozhodli její tvůrci odstranit, přičemž důvody jsou vcelku nasnadě, neboť je množství nakažených již víceméně zanedbatelné a ani zástupci států či zdravotnické organizace nevěnují koronaviru velkou pozornost. Nejprve si této novinky všiml uživatel s přezdívkou AssembleDebug na sociální síti X v rámci testování beta verze a nyní ji oficiálně potvrdila i softwarová rozborka od 9to5Google.

Google is removing the COVID exposure notification settings from the Google Play Services page.



COVID pandemic is kinda over and there is a high probability that almost no one is using this option. #Android #Google pic.twitter.com/7v7H7BELlN