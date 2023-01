Poco C50 odolá stříkající vodě, ale startuje jen s 2GB RAM

Prostřednictvím obchodu Flipkart bylo v Indii představeno Poco C50, tedy telefon základní řady, který míří na zcela nenáročné uživatele. Tomu je samozřejmě uzpůsobena výbava stojící například na 6,52" IPS displeji s HD+ rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí. I maximální jas je spíše jen průměrný s hodnotou 400 nitů.

Výkon zajišťuje postarší MediaTek Helio A22 a jen 2GB RAM. Bude však existovat i 3GB verze. Obě se vždy budou pojit s 32GB interní pamětí. Naštěstí nechybí slot pro až 512GB paměťovou kartu a výkon zachraňuje nasazení výrazně odlehčeného Androidu 12 Go, který má nižší nároky na operační i interní paměť.

Na zadní straně operuje 8megapixelový hlavní fotoaparát je doplněn senzorem pro práci s hloubkou ostrosti, který má zřejmě 2 megapixely. Výčet fotoaparátů zakončuje obyčejná 5megapixelová kamerka na čelní straně mobilu. Baterie má velmi solidní kapacitu 5 000 mAh, nicméně nabíjení je umožněné pouze výkonem 10 W.

