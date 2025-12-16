Plány Applu odhaleny. Chystají se nové iPhony, Macy i Vision Pro

Rozsáhlý únik informací naznačuje, že společnost Apple má v plánech na rok 2026 a dále velmi široké portfolio nových produktů a funkcí. Server MacRumors (viz macrumors.com) údajně získal seznam „nevydaných zařízení a funkcí“, který byl nalezen v rané beta verzi operačního systému iOS 26. Tento rozsáhlý seznam odkazuje na řadu připravovaných zařízení, čipsetů a interních kódových označení.
Seznam zmiňuje několik generací produktů napříč celým ekosystémem. V oblasti iPhonů se objevují názvy jako iPhone 17e, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a dokonce i spekulovaný skládací iPhone. Zmíněn je také iPhone Air 2, ačkoli kódové označení pochází ze softwarové sestavy z doby předtím, než Apple údajně odložil nástupce modelu Air.
U tabletů je zmíněn iPad 12 s procesorem A19 a iPad Air poháněný procesorem M4. Seznam zahrnuje také řadu Maců, včetně cenově dostupného MacBooku s procesorem A18 Pro, modelů MacBook Pro s procesory M5 Pro/Max a M6 Pro/Max, a dále MacBook Air, Mac Studio a Mac mini s procesorem M5.
V oblasti nositelné elektroniky a doplňků se objevuje lokalizační přívěsek AirTag 2, Studio Display 2 a několik chytrých domácích zařízení, jako jsou nová Apple TV, Tabletop robot a HomePod mini 2. Zmíněny jsou také Apple Watch Series 12 a Watch Ultra 4, headset Vision Air a levnější verze Vision Pro. Seznam nakonec odkazuje i na budoucí procesory, jako jsou U3, M5 Pro/Max/Ultra, M6, A20/A20 Pro a S11.
Většina produktů by se měla skutečně ukázat v průběhu příštího roku, avšak i tak je čas na to, aby strategii Apple přehodnotil a na všechny naznačené novinky se nemusí dostat.