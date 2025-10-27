Lepší pozdě nežli později, Pixel dostane něco, co měl mít již dávno

Většina uživatelů považuje za nejdůležitější parametry u smartphonu kvalitní displej, dostatečně dlouhou výdrž, dostatek výkonu nebo schopnou fotovýbavu. V rámci každodenního používání se však hodí i některé menší, zato praktické vychytávky, které používání zpříjemní. Motorola si na takovýchto drobnostech dlouhodobě zakládá v podobě takzvaných Moto gest, a i ostatní výrobci mají zpravidla různé praktické maličkosti integrované do systému. Mezi ně patří také svítilna, respektive možnosti jejího ovládání. A právě v této oblasti paradoxně pokulhávají referenční smartphony s operačním systémem Android, tedy Pixely od Googlu.
Aktuální problém Pixelů je ten, že zatímco majitelé zařízení značky Samsung, Apple a dalších mohou intenzitu svitu snadno měnit jednoduchým posunutím prstu, uživatelé Pixelů k tomu potřebují aplikaci třetí strany. I proto jsme čtenářům mobilenet.cz přinesli návod, jak si skrze Google Lupu manuálně regulovat jas, což ale může být pro někoho poněkud krkolomné a především zbytečné řešení, když to jiné značky nabídnou přímo v rámci systému. Přisvícení u Pixelů je navíc zhruba jen na 50 % maximální intenzity. Jakmile si tedy spustíte svítilnu, dostává se vám jen poloviny maximálního jasu. Výrobce toto omezení zřejmě úmyslně zavedl kvůli zahřívání LED, ale i přesto to mohl vyřešit elegantněji. Uživateli mohl dát volnost a v případě zahřívání po dlouhodobějším používání 100% svitu LED jej například upozornit výzvou na displeji. Naštěstí se má ale vše proměnit k lepšímu, i když si ještě chvíli počkáme.
Podle zpráv z raných verzí kódu operačního systému Android se Google chystá tento prvek konečně vylepšit. Nadcházející softwarová aktualizace (pravděpodobně Feature Drop, jenž má dorazit v březnu 2026) má do Pixelů přinést nativní ovládání intenzity svítilny, jak uvádí Android Authority (viz androidauthority.com). Podoba nového ovládacího prvku má přitom výrazně připomínat „slider“ z iPhonu: tlačítko pro nastavení jasu, které bude integrováno přímo do rychlého nastavení. Uživatelé Pixelů si tak konečně budou moci jednoduše upravovat intenzitu přisvícení, což je sice jen drobná, ale nepochybně vítaná změna, která zvýší uživatelský komfort.
