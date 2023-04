Pixely na vzestupu, nové zákazníky přitáhly telefony i hodinky

Ačkoliv lze smartphony Pixel stále považovat tak trochu za outsidery, a to nejen u nás, kde prozatím nemají ani oficiální zastoupení, ale i v mnoha zahraničních zemích, rostou podle všeho na popularitě. Alespoň to Google tvrdí ve své čtvrtletní zprávě, kde se uvádí, že se tržby za zařízení Pixel, jmenovitě pak Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6a a Pixel Watch s výdrží, která nás v recenzi jednoduše zklamala, meziročně zvýšily o solidních 8,8 %.

Looking forward to our Q1 earnings call soon! https://t.co/6taB6Wj7rR pic.twitter.com/ZFomlkVddw