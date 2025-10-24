mobilenet.cz na sociálních sítích
Pixely 10 se dočkají „upgradu“ GPU. Jak to Google hodlá provést?

Ioannis Papadopoulos
2
Pixely 10 se dočkají „upgradu“ GPU. Jak to Google hodlá provést?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Nejnovější Google Tensor G5 tentokrát vyrábí TSMC namísto Samsungu
  • GPU je nepříliš známé PowerVR, brzy obdrží důležitou aktualizaci ovladačů

Nejnovější série Pixelů 10 se dočkala významného upgradu v oblasti čipové sady, jejíž výrobu převzalo tchajwanské TSMC namísto Samsungu, který produkci obstarával doposud. Zbrusu nový a svým způsobem (r)evoluční Google Tensor G5 tak exceluje v oblasti využití AI, avšak v jiných oblastech, jako je hrubý výkon CPU či GPU, stále zaostává za nejlepšími. Ačkoliv to pro běžného uživatele nic neznamená, neboť mají Pixely 10 dostatek výkonu i tak, mohla by je potěšit zpráva o chystaném „vylepšení“ grafické jednotky.

Grafickou jednotkou je v tomto případě nepříliš známé PowerVR a zmíněný upgrade má podle informací serveru Android Authority, který získal vyjádření přímo od Googlu, spočívat v aktualizaci firmwaru GPU. Aktuální firmware s označením v24.3 je totiž nejen několik měsíců zastaralý, ale také nedisponuje adekvátní podporou Androidu 16, což přinese právě aktualizace v25.1.

Google Pixel 10 Pro

Pokračujeme ve vylepšování kvality ovladačů v našich měsíčních a čtvrtletních systémových aktualizacích. Například nejnovější záplaty vydané v září a říjnu zahrnovaly rovněž vylepšení ovladačů. V budoucích vydáních plánujeme další aktualizace ovladačů GPU,“ uvedl zástupce Googlu pro Android Authority.

V tuto chvíli není jasné, jaká další vylepšení aktualizace ovladače GPU přinese (pokud vůbec), ale je zřejmé, že nepůjde o nic zásadního z hlediska grafického výkonu, jako spíše o optimalizaci chodu a již zmíněnou schopnost upravit grafický výkon s nástupem Androidu 16. A naše poznatky z testování vlajkového Pixelu 10 Pro? Z pohledu každodenního používání je výkon více než dostačující. Vše funguje příkladně svižně, telefon nemá žádné momenty, kdy by se potřeboval „zamyslet“, a vede si dobře rovněž v případě zahřívání. Při náročném benchmarku Wild Life Extreme Stress Test se dokázal výrazně zahřát, což bylo citelné především v oblasti fotomodulu u rámečků, avšak v rámci běžného náročnějšího používání (typicky hotspot, delší záznam videa ve vyšších teplotách) jsme nic takového nezaznamenali.

Android Authority,
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Tak ono dneska by snad každá vlajka měla být bezproblémová, co se výkonu týče. Ten telefon podle mě vyniká jen Qi 2. Jinak ničím.
Patrik Čech
Tak PowerVR si myslím bude znát hodně lidí, co se zajímají o telefony. Používali ho dřív i Samsungy a iPhony. Poslední byly iPhony 7 s A10 Fusion CPU.
