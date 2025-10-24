Pixely 10 se dočkají „upgradu“ GPU. Jak to Google hodlá provést?

Nejnovější série Pixelů 10 se dočkala významného upgradu v oblasti čipové sady, jejíž výrobu převzalo tchajwanské TSMC namísto Samsungu, který produkci obstarával doposud. Zbrusu nový a svým způsobem (r)evoluční Google Tensor G5 tak exceluje v oblasti využití AI, avšak v jiných oblastech, jako je hrubý výkon CPU či GPU, stále zaostává za nejlepšími. Ačkoliv to pro běžného uživatele nic neznamená, neboť mají Pixely 10 dostatek výkonu i tak, mohla by je potěšit zpráva o chystaném „vylepšení“ grafické jednotky.
Grafickou jednotkou je v tomto případě nepříliš známé PowerVR a zmíněný upgrade má podle informací serveru Android Authority, který získal vyjádření přímo od Googlu, spočívat v aktualizaci firmwaru GPU. Aktuální firmware s označením v24.3 je totiž nejen několik měsíců zastaralý, ale také nedisponuje adekvátní podporou Androidu 16, což přinese právě aktualizace v25.1.
„Pokračujeme ve vylepšování kvality ovladačů v našich měsíčních a čtvrtletních systémových aktualizacích. Například nejnovější záplaty vydané v září a říjnu zahrnovaly rovněž vylepšení ovladačů. V budoucích vydáních plánujeme další aktualizace ovladačů GPU,“ uvedl zástupce Googlu pro Android Authority.
V tuto chvíli není jasné, jaká další vylepšení aktualizace ovladače GPU přinese (pokud vůbec), ale je zřejmé, že nepůjde o nic zásadního z hlediska grafického výkonu, jako spíše o optimalizaci chodu a již zmíněnou schopnost upravit grafický výkon s nástupem Androidu 16. A naše poznatky z testování vlajkového Pixelu 10 Pro? Z pohledu každodenního používání je výkon více než dostačující. Vše funguje příkladně svižně, telefon nemá žádné momenty, kdy by se potřeboval „zamyslet“, a vede si dobře rovněž v případě zahřívání. Při náročném benchmarku Wild Life Extreme Stress Test se dokázal výrazně zahřát, což bylo citelné především v oblasti fotomodulu u rámečků, avšak v rámci běžného náročnějšího používání (typicky hotspot, delší záznam videa ve vyšších teplotách) jsme nic takového nezaznamenali.
